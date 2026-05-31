Moosburg, Kirchdorf und Unterbruck bleiben in der Kreisliga

Schuss ins Glück: Kirchdorfs Samuel Nierhaus ließ in der 21. Minute FCM-Torwart Johannes Groitl keine Chance und stellte auf 2:0. Damit war der SCK früh aus dem Schneider. – Foto: Michalek

Drei Mannschaften aus dem Landkreis haben am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt geschafft. Der FC Moosburg durfte sich sogar trotz einer Niederlage freuen.

Großer Jubel beim FCA Unterbruck, FC Moosburg und SC Kirchdorf: Alle drei Mannschaften packten am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga 2. Vor allem für zwei der Landkreis-Teams ist es das Ende einer eher verkorksten Saison, die ganz anders hätte laufen sollen.

FC Moosburg – SC Kirchdorf 1:2 (0:2). Letztlich hätten sie sich den Stress sparen können. Viel Rechnerei war vor dem abschließenden Wochenende in der Kreisliga 2 angesagt. Doch hinterher war es fast egal, was im Driescher-Sportpark passierte. Weil Eintracht Berglern im Parallelspiel beim SC Moosen nicht über ein 1:1-Remis hinauskam und damit (neben dem FC Moosinning II) in die Abstiegsrelegation muss, kamen die Dreirosenstädter mit einem blauen Auge davon und konnten sich sogar die Niederlage im Landkreis-Derby leisten. „Wir haben uns das die letzten Wochen erarbeitet“, betonte FCM-Spielertrainer Florian Bittner und schnaufte durch. „Noch nie habe ich mich so über eine Niederlage gefreut wie heute.“

Als klar war, dass Wartenberg auch noch deutlich gegen Attaching hintenlag, konnten es die Bonauer ohnehin entspannter angehen lassen – trotz des eigenen Rückstands. So wechselte sich Bittner, der Gelb-Rot-gefährdet war, aus. „Wir sind absolut verdient drin geblieben. Jetzt können wir zu einem gestandenen Kreisliga-Team werden“, so Bittner weiter.

Da war es zu verschmerzen, dass es für die Moosburger Kicker gegen die Kirchdorfer unter dem Strich nichts zu holen gab: Nach einem Handspiel im Strafraum hatte Nertil Hoxhaj den fälligen Penalty sicher verwandelt (7.). Und Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Samuel Nierhaus auf 2:0: Der SCK-Stürmer war schneller als sein FCM-Gegenspieler und schoss das Leder am herauseilenden Keeper vorbei ins Tor (21.). Doch so ganz mochten sich die Hausherren nicht geschlagen geben und kamen immerhin noch zum Anschlusstreffer: Eine erste Flanke klärten die Kirchdorfer Fußballer noch, den Nachschuss zimmerte Maximilian Denteler dann aber am langen Pfosten in die Maschen (55.). „Jetzt machen wir einen Haken hinter die Saison“, wollte SCK-Coach Andreas Apold die verkorkste Spielzeit schnell hinter sich lassen. „Aber Hut ab vor der kämpferischen Leistung, die meine Mannschaft heute abgeliefert hat.“

TSV Allershausen – FCA Unterbruck 1:2 (0:1). Natürlich hatten sie mit einem Auge auf die Zwischenergebnisse der anderen Partien geschaut. Doch am Ende wollten sie beim FCA auf Nummer sicher gehen – und zurrten in der Schlussphase einen knappen Sieg fest, der in der Endabrechnung gar nicht mehr nötig gewesen wäre. „Wir hatten trotzdem bis kurz vor Schluss Panik“, ließ der Unterbrucker Spartenchef Christian Stanglmeir tief blicken.

Zuvor machten es die Gäste durchaus spannend. Bei der Führung durch Markus Zacherl hatten die Unterbrucker von einem TSV-Schnitzer im Mittelfeld profitiert – und nach einem Steckpass war der Torschütze auf und davon (34.). Doch Meister Allershausen egalisierte in der 70. Minute: Nach einem Foul von Keeper Michael Zachskorn gab‘s Elfmeter, Felix Bachmann verwandelte. Jetzt begann doch wieder das große Zittern. Denn wenn Berglern, wo es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0 stand, treffen würde, hätte es mit dem direkten Klassenerhalt eng werden können. Doch Unterbruck konnte sich auf Tormann Zachskorn verlassen, der seinen Fehler beim Elfer wettmachte und mehrmals ein Gegentor verhinderte.

Und dann kam die 83. Minute und die Erlösung für die Brucker: Allershausen war eigentlich im Angriff, vertändelte aber den Ball, der FCA konterte – und am Ende schüttelte Matthis Hayer noch einen Gegenspieler ab und traf zum 2:1 (83.). „Ich bin sehr froh über den Sieg und dass die Saison jetzt vorbei ist“, atmete Stanglmeir auf.