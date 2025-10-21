Moosburg gewinnt einseitiges Derby ‒ verkopfter FCA verliert Torfestival

Der FC Moosburg gewinnt das Damen-Derby gegen Freising United deutlich. Der FCA Unterbruck unterliegt der SG Rohrbach bei einem Schützenfest.
Die klare Pleite beim Ligaprimus Geroldshausen haben die Fußballerinnen aus Moosburg spätestens an diesem Wochenende endgültig abgeschüttelt: Dank des 3:0-Erfolgs im Derby gegen die (SG) Freising United belegt der FCM weiterhin den zweiten Tabellenplatz. Mit dem Thema Klassenerhalt müssen sich derweil das Kreisliga-Schlusslicht aus Freising sowie der FCA Unterbruck beschäftigen. Denn auch für den siebtplatzierten FCA endete der Spieltag ohne einen Punktgewinn.
FC Moosburg – (SG) Freising United 3:0 (3:0). „Es war einfach nicht mehr drin“, gesteht SG-Coach Christoph Bosch im Anschluss an das Landkreisderby. So habe sich seine stark ersatzgeschwächte Elf schon vor der Pause drei Gegentore eingefangen, wobei insbesondere das 1:0 ein ordentlicher „Dämpfer“ gewesen sei. „Da hat man richtig gemerkt, dass es unser Spiel beeinflusst hat.“ Entsprechend waren die Moosburgerinnen bereits früh auf Kurs – sehr zur Freude von Cheftrainerin Annika Lindhorst, die nach der Niederlage im Topspiel in der vergangenen Woche eine Reaktion gefordert hatte. „Und wenn wir effektiver sind, geht das Ganze zweistellig aus“, glaubt die 34-Jährige. Schließlich kam die Spielgemeinschaft in den zweiten 45 Minuten überhaupt nicht aus der eigenen Hälfte heraus. Trotzdem konnten die Gäste ihren Übungsleiter durch ihre Defensivleistung überzeugen, während die FCM-Auswahl erneut mit der Chancenverwertung haderte. „Insgesamt haben wir aber schön gespielt und keine Hektik reinkommen lassen“, lobte Lindhorst ihre Mannschaft nach diesem ungefährdeten Sieg. So soll mit einem ähnlichen Auftritt am nächsten Sonntag (13 Uhr) direkt ein weiterer Dreier rausspringen. Immerhin sei man im Auswärtsmatch beim FC Gerolfing II mit Sicherheit der Favorit. Maximal Außenseiterchancen dürfte sich dann die Truppe aus Freising ausrechnen. Bisher zeigten die kommenden Gastgeberinnen aus Geroldhausen nämlich noch keine Schwäche. Kampflos wolle sich Bosch am Sonntag (10.30 Uhr) allerdings nicht geschlagen geben. „Wenn wir an die Defensivleistung der zweiten Halbzeit anknüpfen können, dürfen wir zumindest von einem Punkt träumen.“ Tore: 1:0 Teresa Klinke (13.), 2:0 Leah Alderath (28.), 3:0 Nele Mezger (45.).
FCA Unterbruck – (SG) Rohrbach/Geisenfeld 3:5 (3:3). Von einem „mehr als schmeichelhaften“ 3:3 zur Pause sprach FCA-Trainer Norbert Mößmer mit Blick auf die Leistung seiner Mannschaft. „Wir waren nie so richtig im Spiel drin.“ Nur durch drei gelungene Einzelaktionen konnten sich die Unterbruckerinnen überraschend lange Hoffnung auf einen Zähler machen – obwohl die Gäste fast durchgehend in Ballbesitz gewesen seien. „Und in der zweiten Halbzeit waren wir dann zu verkopft und unentspannt“, führt der Teamchef weiter aus, weshalb er die Niederlage gerechtfertigt findet. „Nun müssen wir aber schauen, dass wir schnell aus diesem Loch rauskommen.“ Folglich erwarte er am Samstag (15.30 Uhr) im Gastspiel bei der ST Scheyern eine deutliche Leistungssteigerung. Tore: 1:0 Suzana Stankovic (8.), 2:0 Lena Zaindl (12.), 2:1 Lisa Feil (27.), 2:2/3:4 Theresa Stichnoth (29., 60.), 2:3 Melanie Wimmer (32.), 3:3 Sarah Lauff (43.), 3:5 Kathrin Heidersberger (63.).