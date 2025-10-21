Moosburg gewinnt einseitiges Derby ‒ verkopfter FCA verliert Torfestival

Die klare Pleite beim Ligaprimus Geroldshausen haben die Fußballerinnen aus Moosburg spätestens an diesem Wochenende endgültig abgeschüttelt: Dank des 3:0-Erfolgs im Derby gegen die (SG) Freising United belegt der FCM weiterhin den zweiten Tabellenplatz. Mit dem Thema Klassenerhalt müssen sich derweil das Kreisliga-Schlusslicht aus Freising sowie der FCA Unterbruck beschäftigen. Denn auch für den siebtplatzierten FCA endete der Spieltag ohne einen Punktgewinn.

FC Moosburg – (SG) Freising United 3:0 (3:0). „Es war einfach nicht mehr drin“, gesteht SG-Coach Christoph Bosch im Anschluss an das Landkreisderby. So habe sich seine stark ersatzgeschwächte Elf schon vor der Pause drei Gegentore eingefangen, wobei insbesondere das 1:0 ein ordentlicher „Dämpfer“ gewesen sei. „Da hat man richtig gemerkt, dass es unser Spiel beeinflusst hat.“ Entsprechend waren die Moosburgerinnen bereits früh auf Kurs – sehr zur Freude von Cheftrainerin Annika Lindhorst, die nach der Niederlage im Topspiel in der vergangenen Woche eine Reaktion gefordert hatte. „Und wenn wir effektiver sind, geht das Ganze zweistellig aus“, glaubt die 34-Jährige. Schließlich kam die Spielgemeinschaft in den zweiten 45 Minuten überhaupt nicht aus der eigenen Hälfte heraus. Trotzdem konnten die Gäste ihren Übungsleiter durch ihre Defensivleistung überzeugen, während die FCM-Auswahl erneut mit der Chancenverwertung haderte. „Insgesamt haben wir aber schön gespielt und keine Hektik reinkommen lassen“, lobte Lindhorst ihre Mannschaft nach diesem ungefährdeten Sieg. So soll mit einem ähnlichen Auftritt am nächsten Sonntag (13 Uhr) direkt ein weiterer Dreier rausspringen. Immerhin sei man im Auswärtsmatch beim FC Gerolfing II mit Sicherheit der Favorit. Maximal Außenseiterchancen dürfte sich dann die Truppe aus Freising ausrechnen. Bisher zeigten die kommenden Gastgeberinnen aus Geroldhausen nämlich noch keine Schwäche. Kampflos wolle sich Bosch am Sonntag (10.30 Uhr) allerdings nicht geschlagen geben. „Wenn wir an die Defensivleistung der zweiten Halbzeit anknüpfen können, dürfen wir zumindest von einem Punkt träumen.“ Tore: 1:0 Teresa Klinke (13.), 2:0 Leah Alderath (28.), 3:0 Nele Mezger (45.).