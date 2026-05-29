Moosburg gegen Kirchdorf: Verlierer droht die Abstiegsrelegation

Ein Sieg – und alles ist gut: Die Kirchdorfer Fußballer, hier Marko Miskovic am Ball, haben den direkten Klassenerhalt selbst in der Hand. Doch Gegner Moosburg ist heimstark. – Foto: Michalek

FC Moosburg – SC Kirchdorf (Samstag, 15 Uhr). Das Schöne am diesjährigen Spielplan: Er hat selbst am letzten Spieltag noch einen echten Kracher zu bieten. Denn ausgerechnet die Moosburger und der Sportclub treffen zum Ligafinale aufeinander – und beide benötigen im Idealfall einen Sieg, um den direkten Klassenerhalt einzutüten. Bei einem Remis käme es darauf an, wie die Konkurrenz spielt. Und da könnte bei Punktgleichheit letztlich der direkte Vergleich den Ausschlag geben.

Der Fußballgott muss ein Hiesiger sein – so viel Spannung, wie er am letzten Spieltag in der Kreisliga 2 bereithält. Vor allem am Tabellenende: Gleich fünf Teams, darunter drei aus dem Kreis Freising , kämpfen am Samstag ab 15 Uhr dagegen an, am Ende auf Abstiegsrelegationsrang elf zu landen. Da werden nicht nur die Live-Ticker heißlaufen.

Gegen den SV Eintracht Berglern (30 Punkte), der aktuell auf dem ominösen elften Tabellenplatz steht, haben die Moosburger (32 Zähler) den direkten Vergleich verloren (1:3, 1:3), ebenso gegen Unterbruck (30 Punkte; 1:4, 2:1). Gegen Wartenberg (32 Zähler) sieht es besser aus (1:3, 4:0) – ein Dreier ist trotzdem Pflicht. Ebenso für den SCK (31 Punkte), der bei einem Remis auf Patzer der Konkurrenz hoffen müsste: Wartenberg kickt gegen die formstarken Attachinger, Berglern gastiert beim zuletzt schwankenden SC Moosen. Zumindest gegen Berglern (3:2, 2:1) spräche der direkte Vergleich für den SCK, gegen Wartenberg nicht (1:2, 0:2).

Kirchdorf-Trainer: "Wird extrem schwierig"

„Das wird extrem schwierig“, stellt sich Kirchdorf-Trainer Andreas Apold auf einen heißen Tanz ein. „Nerven, Wetter, Tagesform“ – das alles werde entscheidend sein. Gegner Moosburg schätzt Apold als sehr offensivstark ein, „da muss jetzt jeder alles abrufen“. Personell kann er aber nicht seine beste Elf aufbieten: Stürmer Thomas Hadler fehlt, zudem stehen hinter ein, zwei Urlaubern noch Fragezeichen.

Beim FCM ist Spielertrainer Florian Bittner noch recht entspannt und hat sich auch mit einer möglichen Abstiegsrelegation nicht groß beschäftigt, obwohl ein potenzieller Gegner sein Ex-Verein TSV Eching sein könnte. Natürlich sei die Partie gegen den SCK maximaler Abstiegskampf – „mit der eigentlich besten Ausgangslage für uns“, betont Bittner. Zumal die Dreirosenstädter in dieser Saison das drittbeste Heimteam der Liga sind. Und der FCM hat noch eine zusätzliche Motivation: Am Samstag ist bereits die Saisonabschlussfeier in der Bonau angesetzt – „und da wollen wir natürlich den Klassenerhalt feiern“. In personeller Hinsicht fehlt in Moosburg einzig Timon Alar urlaubsbedingt.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Allershausen Allershausen FC Ampertal Unterbruck Unterbruck 15:00 PUSH

TSV Allershausen – FCA Unterbruck (Samstag, 15 Uhr). Allershausen ist Meister – und für den FCA geht es um nichts Geringeres als den direkten Klassenerhalt: Nur mit einem Sieg würden die Brucker Buam sicher ein weiteres Kreisliga-Jahr buchen, bei einem Remis käme es auf viele Eventualitäten an. Der direkte Vergleich mit Berglern spricht für den FCA (5:1, 2:2), gegen Kirchdorf ist er ausgeglichen (4:1, 0:3). Hier würde das Torverhältnis zählen – ein Vorteil für Unterbruck. Gegen Wartenberg haben die Ampertaler den direkten Vergleich verloren (1:1, 1:2), gegen Moosburg (4:1, 1:2) gewonnen.

So weit wollen es die Brucker aber gar nicht kommen lassen. Und: Beim FCA überlassen sie nichts dem Zufall. Dem SC Moosen, dem Gegner von Berglern, haben die Brucker bereits „ein paar Kästen Bier“ für einen Sieg in Aussicht gestellt, verrät Abteilungsleiter Christian Stanglmeir. Dennoch: Zuerst müssen die Brucker die eigenen Hausaufgaben erledigen. Man verlasse sich auf niemanden, sagt Stanglmeir, „denn ich denke, dass ein Punkt zu wenig sein wird“. Spannung ist also garantiert bei diesem furiosen Saisonfinale in der Kreisliga 2.