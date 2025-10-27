Voller Einsatz beim Süd-Derby: Der Echinger Ahmet Kolcu wird in dieser Szene von Neufahrns Erik Ogbebor zu Falll gebracht. – Foto: Lehmann

Moosburg dreht nach der Pause auf – Eching gewinnt Derby glücklich Aufsteiger mischt Kreisklasse auf

Ganze drei Spiele wurden in der Kreisklasse ab der Halbzeit gedreht. Außerdem verlor der Tabellenletzte SV Langenbach erneut.

Der SV Dietersheim ist in die Kreisklasse gekommen, um dauerhaft zu bleiben. Trainer Christopher Schindler wurde da noch belächelt für seinen Zusatz, dass man bei einem optimalen Verlauf der Runde auch ganz vorne mitspielen kann. Mittlerweile schmunzelt niemand mehr. Dietersheim bleibt Tabellenführer – nach einem überzeugenden Heimsieg über Marzling. Der großen Derbysieger des Wochenendes heißt Eching (2:1 in Neufahrn). Im Kultduell Hörgertshausen gegen Gammelsdorf gab es keinen Sieger. SV Dietersheim – SV Marzling 4:2 (3:1). Der Sprung an die Tabellenspitze hat die Dietersheimer anscheinend richtig motiviert, denn sie machten ein starkes Spiel. Spielertrainer Christopher Schindler beendete seine Ladehemmung mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Der SVD führte schnell mit 2:0 durch Hendrick Ulfers (3.) und eben Schindler (15.). Nach dem Anschlusstreffer von Tobias Duffner (33.) legte die Nummer eins der Liga noch vorn der Pause nach (Schindler, 45.+2). Marzling war offensiv aber immer wieder gefährlich, sodass man sich bei einem 2:2 zur Pause auch nicht hätte beschweren können. Nach dem Seitenwechsel kam der Gast durch Konstantin Hartl noch einmal heran (57.), aber Nicolas Esoro Ntutum machte mit dem 4:2 (78.) alles klar. Unter dem Strich ging der Sieg des Spitzenreiters in einer hochklassigen Partie in Ordnung.

FC Neufahrn – TSV Eching 1:2 (1:0). Große Spiele entscheiden sich oft durch Kleinigkeiten. In diesem Fall waren das eine Rote Karte und ein spätes Tor. Zuerst traf der Echinger Florian Kappauf erst in den eigenen Kasten (12.) und dann ins gegnerische Gehäuse (58.) Als Mittelstürmer Daniel Mömkes in der 84. Minute die Partie entschied, waren die Gastgeber zu Zehnt. Marc Imrich hatte wegen einer Mischung aus grobem Foulspiel und letzter Mann die Rote Karte gesehen (70.) – eine harte Entscheidung. Die Neufahrner führten nach der ersten Halbzeit etwas glücklich, aber nicht unverdient. Nach der Pause war dann klar Eching der Chef im Ring und verdiente sich den Sieg. Die Entstehung des 1:2 allerdings trieb den Neufahrner Trainer Maximilian Peschek fast in den Wahnsinn: In Unterzahl rannte sein Team mit allen Männern nach vorne und lief in den entscheidenden Konter.

SV Hörgertshausen – FVgg Gammelsdorf 0:0. Vor dem Spiel hatte der Hörgertshausener Trainer Mike Tafelmaier ein 0:0 praktisch ausgeschlossen, weil beide Seiten offensiv so mächtig besetzt sind. Deshalb musste er selbst grinsen nach den 90 Minuten ohne Tore, mit denen der Tabellenführer Dietersheim seinen Vorsprung auf vier Zähler ausbauen konnte. In der ersten Halbzeit hatte Hörgertshausen Vorteile und auch gute Möglichkeiten für die Führung, die zur Pause verdient gewesen wäre. Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide dann doch eher ein 0:0-Gekicke mit viel Leerlauf und nur ganz vereinzelten Torschussversuchen. Der Klassiker Hörgertshausen gegen Gammelsdorf war diesmal ein Langweiler. Und der Sieger des Duells Zweiter gegen Dritter heißt SV Dietersheim.

TSV Paunzhausen – SC Freising 3:2 (0:1). Nach dem schwachen Saisonstart haben sich die Paunzhausener nun fürs Erste aus dem Keller herausgearbeitet – und das mit einem Sieg, der mit dem 3:2 in der Schlussminute natürlich glücklich war, aber eben auch verdient. Der Paunzhausener Coach Asim Sarajlic betonte, dass man mehr vom Spiel hatte und auch mehr Torchancen. Der Sportclub ging durch den Elfmeter von Fatih Masat in Führung (24.). Danach verschossen die Hausherren ihren Elfer. Nach dem Seitenwechsel drehte Paunzhausen mit zwei Freistoß㈠flanken und Toren von Yakhya Diop (49.) und Lukas Bauer (52.) binnen drei Minuten die Partie. Man ließ nur wenige Gäste-Chancen zu, aber eine davon nutzte Xhino Myrteza zum 2:2 (58.). In Minute 90+6 traf dann Stefan Fuchs mit einem perfekten Schuss ins Eck. Paunzhausen hatte den Bigpoint sicher.

SpVgg Mauern – SV Vötting 1:2 (0:1). Der Siegeszug des SVV geht weiter. Lange Zeit war der Gast überzeugend und ließ mit guter Defensivleistung wenig zu. Deshalb führte man verdient durch die beiden Treffer von Clement Siegenthaler (33.) und Denis Huljina (54.). Mitte der zweiten Hälfte schlichen sich dann aber Unsicherheiten in das Spiel der Gäste ein, und der Sieg wackelte noch einmal. Tobias Kleeberger gelang der Anschlusstreffer (75.), und dann versuchten die Mauerner noch einmal alles, um wenigstens einen Punkt dazubehalten. Die ganz große Torchance gab es aber nicht mehr.

SGT Istanbul Moosburg – SpVgg Attenkirchen 3:2 (0:1). Mit dem Treffer von Christian Lorenz (33.) führte Attenkirchen zur Pause, und das ging vollkommen in Ordnung. Die Gäste waren das bessere Team auf dem Platz. Nach dem Seitenwechsel legte Istanbul aber zu und drehte die Partie mit drei schnellen Toren von Mece Kapcak (50.), Dominik Gessler (53.) und einem Eigentor (57.). Lorenz brachte Attenkirchen in der 87. Minute noch einmal heran, aber der Treffer kam zu spät. Die Gäste waren etwas frustriert, weil mehrere 50:50-Entscheidungen des Schiedsrichters gegen sie ausfielen. Für die Moosburger Türken war der Sieg glücklich, aber auch nicht unverdient.