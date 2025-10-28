Moosburg auf Siegeskurs – Freising kassiert ein Dutzend Gegentore

Moosburg bleibt in der Erfolgsspur und fährt einen Kantersieg ein. Geroldshausen fegt Freising vom Platz und Unterbruck freut sich über drei Punkte.

Bereits zum sechsten Mal blieb der FC Moosburg in der laufenden Kreisliga-Saison ohne einen Gegentreffer und besiegt die Reserve des FC Gerolfing deutlich mit 5:0. Dank des 5:2-Erfolgs in Scheyern reiste auch der FCA Unterbruck mit drei Zählern nach Hause. Ordentlich unter die Räder kam derweil die SG Freising United bei ihrem Gastspiel in Geroldshausen. Durch die 0:12-Pleite belegt die SG vorerst den einzigen Abstiegsplatz.

FCA Unterbruck schießt die Tore zum richtigen Zeitpunkt

ST Scheyern – FCA Unterbruck 2:5 (1:1). „Das war die Reaktion, die wir gebraucht haben“, freut sich FCA-Coach Norbert Mößmer. Ganz so eindeutig wie das Ergebnis sei die Partie jedoch nicht gewesen. So taten sich die Unterbruckerinnen erneut schwer, aus der frühen „Jubelphase“ herauszukommen, woraufhin man zeitweise etwas unter Druck stand. In der Pause konnten sich die Gäste dann aber neu fokussieren.

„Ab da waren wir voll da und haben diesmal zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, berichtet der Teamchef, der den „Rückenwind“ ins Heimspiel gegen den SV Karlskron am Mittwoch um 19.15 Uhr mitnehmen möchte. „Da wollen wir endlich den ersten Heimsieg einfahren.“ Tore: 0:1/1:2/1:4/2:5 Lena Zaindl (8., 49., 69., 90.), 1:1/2:4 Julia Witzel (12.,79.), 1:3 Sarah Lauff (53.).

SG Freising United geht in Geroldshausen unter – Bosch bleibt positiv

SV Geroldshausen – (SG) Freising United 12:0 (10:0). Ein Dutzend Gegentore musste die SG am Wochenende hinnehmen. Dabei gehe das Ergebnis aus Sicht von Übungsleiter Christoph Bosch in der Höhe sogar in Ordnung. „Man hat gemerkt, dass Geroldshausen eigentlich eine Liga höher spielen müsste.“ Trotzdem konnte seine Auswahl phasenweise dagegenhalten und in Halbzeit zwei mit einer kompakten Defensivausrichtung einige weitere Treffer verhindern.

„Wir haben uns nie komplett aufgegeben“, bestätigt der 26-Jährige, dessen Fazit lautet: „Lieber verliert man einmal 12:0 als zwölf Mal 1:0.“ Am Sonntag (10.30 Uhr) steht den Freisingerinnen allerdings das mutmaßlich „saisonentscheidende“ Heimmatch gegen den FC Gerolfing II bevor. „Das müssen wir gewinnen“, weiß Bosch. Tore: 1:0/4:0/5:0/10:0 Gina Peter (4., 21., 35., 45.), 2:0 Julia Henze (8./ET.), 3:0 Alexandra Deml (19.), 6:0 Amelie Bauer (37.), 7:0 Alena Huber (39.), 8:0 Katrin Kaindl (40.), 9:0/12:0 Amelie Halbedl (42.,81.), 11:0 Tabea Silberbach (79./ET.).

Moosburg bleibt in der Erfolgsspur und startet Serie

FC Gerolfing II – FC Moosburg 0:5 (0:3). Im Anschluss an eine sehr mittelfeldlastige erste Viertelstunde kamen die Gastgeberinnen fast gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte heraus. Durch die klare Pausenführung konnte der FCM in Halbzeit zwei sogar etwas Gas rausnehmen. „Wir haben es dann locker zu Ende gespielt“, erklärt Moosburgs Trainerin Annika Lindhorst, die vor allem die taktischen Fortschritte lobte.

Entsprechend hoffe sie nun, auch das letzte Heimspiel vor der Winterpause am Sonntag (17 Uhr) gegen die SG Rohrbach/Geisenfeld erfolgreich gestalten zu können: „Wenn wir da wieder so eine konzentrierte Leistung abliefern, gewinnen wir das Ding.“ Tore: 0:1/0:2 Celina Studt (33., 41.), 0:3 Nele Mezger (42.), 0:4 Leah Alderath (56.), 0:5 Alena Wunderlich (77.).