Moosbauer-Kreuzbandriss schockt Bogen: Am Gründonnerstag kommt der "V"

Der vergangenen Spieltag ist für den TSV Bogen ernüchternd verlaufen. Die Tabellen-Hintermänner FC Amberg, TV Parsberg und 1. FC Passau konnten allesamt dreifach punkten, so dass der Vorsprung auf die Relegationszone aufgrund der eigenen 0:4-Schlappe beim TSV Seebach fast aufgebraucht ist. Noch schwerer als die Niederlage wiegt die Verletzung von Defensiv-Allrounder Simon Moosbauer, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Am Donnerstagabend (Anstoß 19 Uhr) gastiert nun der SSV Eggenfelden im Städtischen Stadion. Die Devise gegen die Huber-Truppe ist klar: Punkte müssen her, egal wie.