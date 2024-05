Moos-Niederlage macht's wieder super-spannend - KK Passau fast raus

Der Modus: Um die "Ziel-Zahl" 16 zu erreichen, und wie im Vorjahr vier regionale Relegations-Vierergruppen bilden zu können, müssen nur fünf der sechs Ost-Kreisklassen-11. die Abstiegsrelegation bestreiten. Denn die elf A-Klassen schicken jeweils ihren Vize-Meister. Somit werden nur fünf Kreisklassen-Releganten benötigt, um in zwei Relegationsrunden mathematisch "sauber" ohne Freilose die freien Kreisklassen-Plätze besetzen zu können. Wie viele Plätze über die Relegation zu den Ost-Kreisklassen frei werden, entscheidet sich wie immer in einer komplexen ligen-übergreifenden Berechnung und ist vor allem davon abhängig, wie viele niederbayerische Teams aus der Landesliga-Ebene absteigen. Den großen Relegations-Artikel mit allen Eventualitäten und der Hochrechnung der frei-werdenden Plätze pro Liga-Ebene gibt's in Kürze bei FuPa.







📈 Ranking "Bester Tabellenelfter" - Stand: 02. Mai - 3 Wochen vor Schluss:

Der punktbeste Tabellen-11. aller Ost-Kreisklassen entgeht der Abstiegsrelegation.





FC Moos: 22 Pkt, -16 Diff. (21/24 Spiele) (Deggendorf) (Zielmarke: 29 Pkt.)*

------------------------------------

TSV Stallwang: 21 Pkt, -19 Diff. (22/24 Sp.) (Straubing) (maximal möglich: 27 Pkt)

FC Fürstenzell: 19 Pkt, -10 Diff. (22/24 Sp.) (Pocking) (maximal möglich: 25 Pkt) / (Aldersbach kann als punktgleich 12. auf 28 Pkt kommen)

SpVgg Kirchdorf-Epp.: 18 Pkt, -21 Diff. (21/24 Sp.) (Regen) (maximal möglich: 27 Pkt)

SG Preying: 17 Pkt, -22 Diff. (21/24 Sp.) (Freyung) (maximal möglich: 26 Pkt)

DJK-SV Schaibing: 16 Pkt, -31 Diff. (21/24 Sp.) (Passau) (maximal möglich: 25 Pkt)





Der FC Moos und somit die Kreisklasse Deggendorf liegt im Rennen um den "besten 11." in Führung. Allerdings unterlagen die Mooser am Maifeiertag dem FC Niederwinkling und liegen somit nur noch hauchdünn vor der Kreisklasse Straubing, und damit aktuell dem TSV Stallwang, der allerdings nur noch zwei Spiele offen hat und am vorletzten Spieltag spielfrei ist (!). Zusammen mit der Kreisklasse Pocking könnte sich ein Dreikampf um den besten 11. entwickeln. Mit leichtem Vorteil für die Kreisklasse Deggendorf. Denn die Pocking-Staffel ist weiter voll in Reichweite, zumal dort der FC Aldersbach als punktgleicher 11. - im direkten Vergleich hinter dem FC Fürstenzell - noch drei Partien zu absolvieren hat.



Die schwächste Punktausbeute aller Kreisklassen-11. hat die DJK-SV Schaibing und damit die Kreisklasse Passau. Auch die Kreisklassen Regen und Freyung sind im Ranking bereits weit zurück. Um die Relegation zu vermeiden, müssen diese Teams (aktuell die SpVgg Kirchdorf und die SG Preying) sich darauf konzentrieren, noch das rettende Ufer, sprich: Rang 10, zu erreichen. Platz elf bedeutet in diesen Ligen bereits ziemlich sicher den Einzug in die Abstiegsrelegation.