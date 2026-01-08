Moos: Gallmaier kommt im Winter - Torjäger Zacher fehlt im Endspurt

Der FC Moos ist auf der Suche nach einem neuen Spielertrainer für die Saison 2026/27 fündig geworden und hat sich mit Stefan Gallmaier auf eine ligenunabhängige Zusammenarbeit geeinigt. Gallmaier, der zur Winterpause von der SG Grattersdorf freigestellt wurde, wird bereits zur Frühjahrsvorbereitung zur Mannschaft stoßen und das aktuelle Trainerteam Alexander Karl / Christian Loidl ergänzen, sowie die Mannschaft im Kampf gegen den Abstieg in die A-Klasse unterstützen.

Beide im Sommer scheidenden Trainer stimmten dieser Verpflichtung bereits zur Winterpause vollends zu und unterstützen den Weg des Vereins. Für beide ist es klar verständlich, dass der Verein diese sich bietende Chance nutzen will und freuen sich auf den Impact des Neuzugangs im Trainerteam. Diese kooperative Haltung der beiden nimmt man beim FC Moos mit größtem Respekt und Dankbarkeit zur Kenntnis.





Die Vorstandschaft, die aus gesundheitlichen Gründen aktuell auf ihren sportlichen Leiter Tobias Aschenbrenner verzichten muss, ist von Gallmaiers Profil sowie seinen Ideen überzeugt. Auch hat er in den vorausgegangenen Gesprächen den Eindruck hinterlassen, sportlich sowie menschlich schnell in eine Führungsrolle schlüpfen zu können. Er passt charakterlich genau zur Mannschaft, wie auch zum Umfeld des Vereins. Gallmaier sammelte als Spieler Erfahrungen in allen Ligen zwischen der A-Klasse und der Bezirksliga unter vielen hervorragenden Trainern und hat zudem mittlerweile selbst schon Trainerstationen beim FC Wallersdorf und der SG Grattersdorf vorzuweisen. Der FC Moos hofft zum Auftakt der Vorbereitung auf die Rückkehr mehrerer zuletzt angeschlagener und verletzter Leistungsträger und wünscht Gallmaier persönlich einen sportlich erfolgreichen Einstand innerhalb der Mannschaft, die mindestens bis zum Saisonende auf seinen Top-Scorer Tobias Zacher verzichten muss, der sich auf einer längeren Auslandsreise befindet. Ziel der abstiegsbedrohten Mooserer ist der Erhalt der Kreisklasse, für den es aber eine ähnlich erfolgreiche Frühjahrsrunde - seinerzeit konnten sieben Partien gewonnen werden - wie im Vorjahr braucht, in der man sich nach Platz 10 zur Hinrunde noch auf den siebten Platz vorarbeiten konnte. Aktuell hat der FC Moos als Vorletzter in der Tabelle drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und zeigte sich nach einer verkorksten Hinrunde in den ersten vier Spielen der Rückrunde vor der Winterpause in aufsteigender Form.



