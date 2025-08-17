Moorteufel stürmen die Blumenstraße

Blau Weiss Bornreihe gewann am Samstagabend sein zweites Ligaspiel vor einer stimmungsvollen Kulisse beim FC Hagen/Uthlede und fuhr die ersten Punkte in der Landesliga ein.

Beide Mannschaften verloren ihr Auftaktspiel in der Landesliga Lüneburg und wollten einen Fehlstart in die neue Saison unbedingt vermeiden. Die Partie begann mit einer Torchance für die Hausherren, als Marcel Meyer in der 3. Minute nach einem Freistoß von Birreck zum Volleyschuss ansetzte, den Griesmeyer jedoch parieren konnte. In der 9. Minute brachte Neuzugang Simon Pals den SV BW Bornreihe nach einer Ecke in Führung.

Der FC Hagen/Uthlede antwortete schnell und glich in der 15. Minute durch Marlo Burdorf aus, der den Ball nach einem Eckball aus 20 Metern ins Tor beförderte. Doch Bornreihe stellte den alten Abstand in der 24. Minute wieder her: Pals erzielte sein zweites Tor, nachdem Linne ihn den Ball vorlegte und Pals aus kurzer Dsitanz vollendete. Finn-Niklas Klaus scheiterte danach mit seinem Kopfball nur knapp (33.).