Moorteufel stürmen die Blumenstraße

Blau Weiss Bornreihe gewann am Samstagabend sein zweites Ligaspiel vor einer stimmungsvollen Kulisse beim FC Hagen/Uthlede und fuhr die ersten Punkte in der Landesliga ein.
Der FC Hagen/Uthlede antwortete schnell und glich in der 15. Minute durch Marlo Burdorf aus, der den Ball nach einem Eckball aus 20 Metern ins Tor beförderte. Doch Bornreihe stellte den alten Abstand in der 24. Minute wieder her: Pals erzielte sein zweites Tor, nachdem Linne ihn den Ball vorlegte und Pals aus kurzer Dsitanz vollendete. Finn-Niklas Klaus scheiterte danach mit seinem Kopfball nur knapp (33.).
Besser machten es die Gäste: Noch vor der Halbzeit erhöhte Jeremy da Rocha Nunes in der 41. Minute mit einem sehenswerten Dropkick aus 20 Metern auf 3:1.
Nach der Pause staubte Loris Menger ab und erhöhte auf 4:1 für die Gäste. Hagens Youngster Luis Noé verkürzte in der 55. Minute für Hagen/Uthlede mit einem abgefälschten Schuss und es kam beim Hagener Anhang noch einmal Hoffnung auf. Die Hausherren schafften es aber nicht, Bornreihes Keeper Griesmeyer ein weiteres Mal zu bezwingen, In der 88. Minute stellte Julien Schiereck mit einem präzisen Schuss ins linke Eck den 5:2-Endstand her. In der Nachspielzeit hatte Bähr sogar die Chance auf das 6:2, sein Volleyschuss landete jedoch am Querbalken.
Der FC H/U verlor somit auch sein zweites Saisonspiel und steht vor dem Auswärtsspiel am Freitag beim Oberliga-Absteiger MTV Celle bereits unter Druck, während die Moorteufel den Sieg im Prestigeduell ausgelassen bejubelten.