Moorteufel beweisen gegen Brinkum langen Atem

Archiv – Foto: Andreas Harneit

In einem Testspiel auf dem Loxstedter Kunstrasen besiegte Blau Weiss Bornreihe den Brinkumer SV mit 3:1.

Dabei begann die Partie für den SV Blau-Weiß Bornreihe zunächst mit einem Dämpfer. Bereits nach vier Minuten zappelte der Ball im Netz der Moorteufel, als Brinkums Neuzugang Mechat Nankishi zur frühen 1:0-Führung für den BSV traf. Bei Bornreihe stand indes ein prominenter Rückkehrer im Fokus: Justin Sauermilch, Winter-Neuzugang vom Heeslinger SC, wurde vom Trainergespann Sven de Vries und Tjark Seidenberg in die Startelf beordert.

Gegen den Brinkumer SV, der in der Bremen-Liga derzeit auf den fünften Platz rangiert, drehte der Tabellensiebte der Landesliga Lüneburg einen frühen Rückstand in der Schlussphase eindrucksvoll.

Brinkums dünner Kader spielt Bornreihe in die Karten

Der Brinkumer SV musste denn verletzungsbedingt Rückschläge hinnehmen. Mit Nankishi, Hasan Dalkiran und Mert Bicakci fielen drei Spieler verletzt aus. Bornreihe konnte dagegen auf eine starke Bank zurückgreifen.

In der zweiten Halbzeit rotierte das Trainer-Duo de Vries/Seidenberg kräftig durch und brachte neun frische Kräfte von der Bank und die Moorteufel übernahmen das Kommando.

Schlussspurt der Blau-Weißen

In der 62. Minute markierte Leandro Vieira den fälligen Ausgleich für den Landesligisten. Die Brinkumer Gegenwehr erlahmte nun zusehends, da Brinkums Coach Iman Bi Ria nicht über die Tiefe im Kader verfügte, wie der Landesligist. Bornreihe blieb eiskalt: Philip Bähr drehte die Partie in der 72. Minute endgültig, ehe Jeremy Nunes in der Schlussminute mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie setzte.

Das Testspiel der Bornreiher am Montag beim ESC Geestemünde fällt aus. Am kommenden Sonntag testet das Team gegen Neu St.Jürgen.