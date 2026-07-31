Moorenweis will Trendwende nach 2:7-Debakel: Ex-Profi Widemann fällt länger aus

Der TSV Moorenweis (in Grün) im Spiel gegen den SV Althegnenberg (in Rot). – Foto: Maximilian Merkl

Der Aufsteiger TSV Moorenweis empfängt am Sonntag die U23 des FC Deisenhofen. Ein ehemaliger Profi wird dem TSV längere Zeit fehlen.

Nach der ernüchternden 2:7-Niederlage zum Saisonauftakt beim FC Kosova München will der TSV Moorenweis bei seiner Heimspielpremiere in der Bezirksliga ein anderes Gesicht zeigen. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der Aufsteiger die Reserve des FC Deisenhofen.

„Ein zweites Mal wird es so einen desolaten Auftritt unserer Mannschaft nicht geben“, versicherte der zweite Abteilungsleiter Andreas Otter. Auch Trainer Sebastian Baumert hatte nach der missglückten Rückkehr in die Bezirksliga von einem „gebrauchten Tag“ gesprochen. „Wir haben gewusst, dass es nicht leicht werden wird“, sagte Otter. Mit einer derart deutlichen Niederlage habe im Moorenweiser Lager dennoch niemand gerechnet. Dem ungewohnten Kunstrasen wollten die Verantwortlichen nicht allein die Schuld geben.

Auch im Totopokal konnte der TSV am Mittwochabend nicht überzeugen. Beim A-Klassisten SV Althegnenberg stand es nach 90 Minuten 1:1. Im anschließenden Elfmeterschießen traf für Moorenweis nur Torhüter Luka Marcetic. Otter sah im Ausscheiden zumindest einen kleinen Vorteil: „Nun können wir uns voll auf die Bezirksliga konzentrieren.“

Schwerer wiegt der Ausfall von Dominik Widemann. Der ehemalige Profi musste gegen Kosova zur Pause ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung ergab einen Knorpelschaden und einen Meniskusanriss. Der Neuzugang, der am Donnerstag seinen 30. Geburtstag feierte, wird dem Aufsteiger längere Zeit fehlen. Auch der Einsatz von Stürmer Elias Dietrich ist wegen Oberschenkelproblemen fraglich.

Die Auftaktniederlage sei derweil abgehakt, sagte Baumert. „Es überwiegt die Freude auf das erste Heimspiel.“ Dabei hofft der TSV, seine Heimserie aus der vergangenen Saison fortzusetzen, als er sämtliche Partien vor eigenem Publikum gewann. (Dieter Metzler)