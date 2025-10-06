Moorenweis verpasst nach Niederlage den Sprung an die Spitze

Nichts wurde es mit der Rückkehr an die Tabellenspitze: Der TSV Moorenweis verlor auswärts in Gilching mit 0:1. Zu viele Chancen wurde vergeben.

Moorenweis - Mit einem Sieg beim Auswärtsauftritt in Gilching hätte der TSV Moorenweis die Tabellenführung vom SV Fuchstal zurückerobern können. Doch daraus wurde nichts. Die Elf von Trainer Sebastian Baumert verlor beim Tabellenneunten mit 0:1. Der Treffer fiel bereits in der 25. Minute. Nach einem Eckstoß der Gilchinger war Alexander Gottwald zur Stelle und versenkte das Spielgerät per Kopf im Moorenweiser Kasten. „In der Schlussphase der ersten Halbzeit hatten wir drei, vier wirklich gute Chancen und hätten die Wende einläuten können“, so Baumert. Doch die wurden vergeben.

Die auf dem Waldplatz in Gilching vor 50 Zuschauern ausgetragene Begegnung entwickelte sich im zweiten Durchgang zu einem offenen Schlagabtausch. Dabei erspielte sich der Tabellenzweite aus Moorenweis eine optische Überlegenheit. „Trotz Überlegenheit haben wir es aber nicht geschafft, den Rückstand wettzumachen“, ärgerte sich Baumert. Denn auch in den zweiten 45 Minuten konnte seine Elf etliche Chancen nicht im Gilchinger Kasten unterbringen. „Wenn du so viele Chancen liegen lässt, dann verlierst du eben so ein Spiel“, meinte Baumert. Die Gastgeber verschafften sich mit dem nicht unbedingt zu erwartenden Dreier etwas Luft im Tabellenkeller.