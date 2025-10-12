Moorenweis stürmt an die Spitze – Vier Platzverweise für Maisach

Mit einem 5:0 (2:0)-Kantersieg im Derby gegen den SC Maisch hat der TSV Moorenweis die Tabellenführung in der Kreisliga erobert.

Moorenweis – Schützenhilfe leistete den Moorenweisern ausgerechnet der bis dato sieglose FC Eichenau, der dem Tabellenführer SV Fuchstal eine nicht unbedingt zu erwartende Niederlage verpasste. Alles andere als meisterlich war allerdings der Auftritt von Maisach, das seine Nerven nicht im Griff hatte und in der letzten halben Stunde von Referee Florian Zweckinger (Straßlach) zwei Ampelkarten und zwei knallrote Karte präsentiert bekam.

In der ersten Viertelstunde gab es zunächst keine besonders gefährlichen Torszenen. Dann pfiff der Unparteiische etwas verzögert Handspiel im Maisacher Strafraum. Elias Dietrich ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zur 1:0 Führung für die Gastgeber (16.). Maisachs Torwart Michael Pfützner bewahrte seine Elf in der Folge vor einem höheren Rückstand. Doch nach einem Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ließ er den Ball nach vorne abprallen, Patrick Saur war zur Stelle und staubte zum 2:0 ab (45.).

Wirklich vorentscheidend war dann aber das 3:0 durch Thomas Maier kurz nach dem Wiederbeginn (46.). Als dann Dietrich zum zweiten Mal vom Punkt aus erfolgreich war (59.), flogen kurz nacheinander der eingewechselte Simon Serter und Josef Hartmann mit der Ampelkarte vom Platz. Moorenweis nutzte das doppelte Überzahlspiel und erhöhte durch Benedikt Dumhard auf 5:0 (71.). Als dann auch noch der eingewechselte Manuel Zeitler mit der Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, gab es für die Stehle-Elf endgültig nichts mehr zu holen, die auch noch auf ihren wütenden Trainer an der Seitenlinie verzichten mussten, nachdem Zweckinger ihm ebenfalls Rot gezeigt hatte. Alles in allem ein gebrauchter Tag für die Maisacher. (Dieter Metzler)