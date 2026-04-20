Moorenweis siegt trotz vergebener Chancen beim Schlusslicht

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Aich (in Blau). (Archivfoto) – Foto: Dieter Metzler

Keine Glanzleistung lieferte der Tabellenführer aus Moorenweis am Samstagnachmittag beim Liga-Schlusslicht in Landsberg ab. „Sagen wir es mal so: Die Mannschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht, mehr aber auch nicht“, meinte der 2. Abteilungsleiter der Moorenweiser, Andreas Otter. Man sei zwar über das gesamte Spiel überlegen gewesen, beobachtete Otter, habe aber leichtfertig zu viele Chancen einfach liegen gelassen. Zum Glück erwies sich der Tabellenletzte im Abschluss zu harmlos. Zur Pause aber hätte es eigentlich 4:0 statt 2:0 stehen müssen, meinte Otter. „Zweimal nahm uns der Referee jeweils einen Treffer wegen Abseits ab. Beide Male lag er aber verkehrt“, so Otter.

Zum Dosenöffner in der Begegnung musste ein von Benedikt Dumhard verwandelter Strafstoß in der 25. Minute herhalten, als ein Landsberger Abwehrspieler Johann Dietrich im Strafraum von den Beinen holte. Die Landsberger hatten sich noch nicht wirklich von dem Rückstand erholt, da erhöhte drei Minuten später Torjäger Michael Müller auf 2:0. „Über die zweiten 45 Minuten decken wir dann mal lieber den Mantel des Schweigens“, meinte Otter nach dem Schlusspfiff.