Moorenweis schafft Historisches - Greifenberg lässt die Sau raus Diese Teams heben ab von Lara Marjanovic · Heute, 11:16 Uhr · 0 Leser

Nach der Meisterfeier war bestimmt nicht nur die Pyro blau – Foto: FC Greifenberg

Die ersten Meister stehen fest. Die besten Bilder und Videos? Kommen von euch! Die Meistergalerie im Kreis Zugspitze.

FuPa sucht die Meister aller Kreise in Oberbayern. Bilder und Videos gerne an: E-Mail: info@fussball-vorort.de Betreff: Meister 2026

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WhatsApp: 0170/7126650 Nach 40 Jahren: TSV Moorenweis schießt sich in die Bezirksliga

Moorenweis feiert den dritten Bezirksliga-Aufstieg nach 40 Jahren. – Foto: TSV Moorenweis

Was für ein Meilenstein für den TSV Moorenweis! Mit einem 4:0-Auswärtssieg beim SC Maisach krönte sich Moorenweis zum Meister der Kreisliga 2 und steigt nach 40 Jahren wieder in die Bezirksliga auf! Greifenberg jubelt in der A-Klasse 7

Nach der Meisterfeier war bestimmt nicht nur die Pyro blau – Foto: FC Greifenberg

Mit 50 Punkten auf dem Konto ist der FC Greifenberg in der A-Klasse nicht mehr einzuholen. Zuletzt setzte die Mannschaft mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten ein weiteres Ausrufezeichen. Die Meisterschaft hat sich Greifenberg mehr als verdient! Emmering marschiert in die Kreisklasse

Der FC Emmering lässt es krachen. – Foto: FC Emmering

Nach dem Nachholspiel gegen den TSV Gernlinden stand es fest: Der FC Emmering steigt vorzeitig in die Kreisklasse auf. Bei einem Torverhältnis von 65:17 Treffern hat der FCE den Aufstieg auch mehr als verdient! Olching kehrt zurück in die Landesliga

Guess who's back? Der SC Olching kürt sich nach dem 6:1-Kantersieg gegen den MTV München zum Meister der Bezirksliga Süd und feiert nach Abpfiff feuchtfröhlich die Rückkehr in die Landesliga. Schongau wird Meister der A-Klasse 8

Schongau spielte das letzte Mal in der Saison 17/18 in der Kreisklasse. – Foto: TSV Schongau