Moorenweis reist mit Selbstvertrauen und 80 Fans nach Garmisch Bezirksliga Oberbayern Süd von Dieter Metzler · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Dominik Widemann vom TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Deisenhofen II (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Moorenweis tritt am Samstag beim punktlosen Landesliga-Absteiger an. Der extra gecharterte Bus ist komplett ausgebucht.

Zum zweiten Auswärtsspiel der Bezirksliga-Saison muss der TSV Moorenweis am Samstag um 15 Uhr beim Landesliga-Absteiger in Garmisch antreten. Die Mannschaft von Trainer Stefan Schwinghammer steht nach zwei Niederlagen zum Auftakt bereits etwas unter Druck. In Deisenhofen gerieten die Werdenfelser mit 1:6 unter die Räder, gegen den SV Raisting verspielten sie anschließend eine 1:0-Pausenführung und verloren noch mit 1:3. Rückenwind nach erstem Sieg Die Moorenweiser reisen dagegen mit Rückenwind an. Am vergangenen Sonntag rang die Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert dem FC Deisenhofen II nach einer kämpferisch starken Vorstellung noch ein 3:2 ab. Kurz nach der Pause hatte der TSV bereits mit 0:2 zurückgelegen, den Siegtreffer erzielte Elias Dietrich erst in der Nachspielzeit.