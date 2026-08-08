Moorenweis reist mit Selbstvertrauen und 80 Fans nach Garmisch

Der TSV Moorenweis tritt am Samstag beim punktlosen Landesliga-Absteiger an. Der extra gecharterte Bus ist komplett ausgebucht.
Zum zweiten Auswärtsspiel der Bezirksliga-Saison muss der TSV Moorenweis am Samstag um 15 Uhr beim Landesliga-Absteiger in Garmisch antreten. Die Mannschaft von Trainer Stefan Schwinghammer steht nach zwei Niederlagen zum Auftakt bereits etwas unter Druck. In Deisenhofen gerieten die Werdenfelser mit 1:6 unter die Räder, gegen den SV Raisting verspielten sie anschließend eine 1:0-Pausenführung und verloren noch mit 1:3.
Die Moorenweiser reisen dagegen mit Rückenwind an. Am vergangenen Sonntag rang die Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert dem FC Deisenhofen II nach einer kämpferisch starken Vorstellung noch ein 3:2 ab. Kurz nach der Pause hatte der TSV bereits mit 0:2 zurückgelegen, den Siegtreffer erzielte Elias Dietrich erst in der Nachspielzeit.
„Das war ein ganz wichtiger Sieg für die Moral und den Teamgeist“, sagte der zweite Abteilungsleiter Andreas Otter. Einen Grund, den bislang punktlosen Gastgeber zu unterschätzen, sieht er dennoch nicht. „Und den Fehler werden wir sicher auch nicht machen.“
An Unterstützung wird es den Moorweisern auch im fernen Garmisch jedenfalls nicht fehlen. Mannschaft und Fans reisen gemeinsam in einem gecharterten Doppeldecker an. „80 Leute passen rein, und kein Platz ist mehr frei“, berichtete Otter.
Personell muss TSV-Trainer Baumert seine Mannschaft womöglich erneut umbauen. Die Zwillinge Louis und Paul Pöltl konnten unter der Woche nicht trainieren. Routinier Alexander Greif ist dagegen am Donnerstag nach seiner Verletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob es bereits für einen Einsatz reicht, soll kurzfristig entschieden werden.
Überraschend absolvierte auch Offensivspieler Dominik Widemann trotz eines diagnostizierten Knorpelschadens und Meniskusanrisses das komplette Training. Damit erscheint ein Einsatz des prominenten Neuzugangs am Samstag in Garmisch wieder möglich. (Dieter Metzler)