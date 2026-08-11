Moorenweis plötzlich Zweiter: Kosova-Klattsche wird vor Sportgericht zu Sieg Urteil in der Bezirksliga Süd von Dieter Metzler · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

Dominik Widemann vom TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Deisenhofen II (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Das Bezirkssportgericht Oberbayern wertet das Saisonauftaktspiel nachträglich zugunsten des TSV. Moorenweis steht jetzt auf Platz zwei der Tabelle.