Moorenweis plötzlich Zweiter: Kosova-Klatsche wird vor Sportgericht zu Sieg

Dominik Widemann vom TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Deisenhofen II (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Das Saisonauftaktspiel des TSV Moorenweis beim FC Kosova München hat ein sportgerichtliches Nachspiel. Das Bezirkssportgericht Oberbayern wertete die ursprünglich mit 2:7 verlorene Partie nachträglich mit 2:0 für den TSV. Hintergrund ist der Einsatz nicht spielberechtigter Akteure beim FC Kosova.

„Wir haben davon am Sonntagabend erfahren und waren natürlich alle überrascht“, sagte der zweite Abteilungsleiter Andreas Otter. Eine Begründung war in der Benachrichtigung allerdings nicht enthalten. Aus Datenschutzgründen erhält nur der betroffene Verein das vollständige Urteil. „Wir vermuten, dass Kosova nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt hat“, sagte Otter. „Es ist natürlich schön, wenn die sieben Gegentore nun weg sind und gleichzeitig drei Punkte dazugekommen sind“, sagte Otter. Moorenweis springt durch die drei zusätzlichen Punkte auf Platz zwei. (Dieter Metzler)