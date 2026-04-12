Moorenweis müht sich gegen Aich zur Trendwende

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Aich (in Blau). – Foto: Dieter Metzler

Der Tabellenführer tat sich schwer gegen den Außenseiter. Beide Tore fielen paradoxerweise in Unterzahl. Der Vorsprung wuchs auf acht Punkte.

Der TSV Moorenweis hat sich nach der deutlichen 0:4-Niederlage in Weßling zumindest ergebnistechnisch rehabilitiert und den FC Aich noch mit 2:1 bezwungen. Die Entscheidung fiel allerdings erst in der Nachspielzeit, als Sebastian Bonfert den entscheidenden Treffer erzielte. Spielerisch tat sich der Tabellenführer gegen den Bezirksliga-Absteiger lange schwer. Weil Verfolger Oberalting parallel gegen Oberweikertshofen II patzte, wuchs der Vorsprung des TSV dennoch auf acht Punkte an.

Was die Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert in der ersten Halbzeit zeigte, war alles andere als meisterlich. Der Außenseiter aus Aich agierte wesentlich strukturierter, überraschte mit gutem Pressing und ließ den Moorenweisern kaum nennenswerte Chancen. Die Pausenführung für den FCA war deshalb nicht unverdient. Manuel Milde verwandelte in der 18. Minute einen unstrittigen Foulelfmeter zum 1:0 und hatte später sogar noch die Gelegenheit, auf 2:0 zu erhöhen.

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie unter ungewöhnlichen Vorzeichen. Zwei Zeitstrafen gegen Moorenweis stärkten nicht etwa die Gäste, sondern die Mannschaft von Baumert. „Statt dass meine Jungs die numerische Überzahl nutzen, um den knappen Vorsprung auszubauen, schalteten sie einen Gang zurück“, haderte Aichs Trainer Marcel Aue.

Beide Treffer des TSV fielen schließlich in Unterzahl. Zunächst hob Elias Dietrich den Ball zum 1:1 über Aichs Torhüter Quirin Milde hinweg, während Andreas Beinhofer auf der Strafbank saß. Und auch beim späten Siegtreffer durch Bonfert hatte Moorenweis einen Mann weniger auf dem Feld, dieses Mal musste Patrick Saur zuschauen. So blieb Aich am Ende trotz eines starken Auftritts ohne Lohn. (Dieter Metzler)