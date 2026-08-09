Moorenweis holt ersten Auswärtspunkt – und vergibt Elfmeter-Chance

Der Moorenweiser Kilian Knöferl (in Grün) im Spiel gegen den 1. FC Garmisch. – Foto: Oliver Rabuser

„Wenn wir einen Punkt holen, hätte ich das sofort unterschrieben“, sagte der zweite TSV-Abteilungsleiter Andreas Otter vor der Partie. Nach 90 Minuten sah er die Sache etwas anders: „Es war mehr drin für uns.“ Ähnlich urteilte Trainer Sebastian Baumert. „Wir hätten durchaus gewinnen können. Aber nach dem vergebenen Elfmeter hatten wir auch Glück, dass Garmisch mit der letzten Großchance an unserem Keeper Andreas Pauker gescheitert ist. So gesehen geht die Punkteteilung in Ordnung.“

Der TSV Moorenweis hat beim Landesliga-Absteiger FC Garmisch-Partenkirchen seinen ersten Auswärtspunkt in der Bezirksliga geholt. Vor 100 Zuschauern auf dem Sportplatz am Gröben trennten sich beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten 2:2.

Moorenweis verpennt die ersten 20 Minuten

Die Moorenweiser verschliefen nach Baumerts Einschätzung die ersten 20 Minuten. Gerade als der TSV besser ins Spiel fand, traf Jonas Poniewaz zur Garmischer Führung (15.). Wie schon eine Woche zuvor gegen Deisenhofen II kämpften sich die Gäste jedoch zurück. Noch vor der Pause drehte Moorenweis die Partie mit einem Doppelschlag. Zunächst erzielte Johann Dietrich den 1:1-Ausgleich (38.), keine zwei Minuten später brachte Neuzugang Kilian Knöferl den TSV mit 2:1 in Führung (40.).

Im zweiten Durchgang hatten Elias Dietrich und Thomas Maier die Chance, mit dem 3:1 für die Vorentscheidung zu sorgen. Stattdessen glich Lucas Pfefferle eine Viertelstunde vor Schluss per Kopf für Garmisch aus (74.).

Die große Chance auf den ersten Auswärtssieg bot sich Moorenweis dann nur wenig später. Garmischs Spielertrainer Stefan Schwinghammer verursachte an Moritz Furtner einen Foulelfmeter, machte seinen Fehler aber umgehend wieder gut und parierte den Strafstoß von Elias Dietrich. Kurz vor Schluss war dann Pauker auf der Gegenseite gefordert. Mit einer Glanzparade verhinderte der TSV-Torhüter den möglichen Garmischer Siegtreffer und hielt das 2:2 fest. (Dieter Metzler)