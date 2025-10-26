Moorenweis feiert mit Derbysieg die Herbstmeisterschaft

Der TSV Moorenweis ist Kreisliga-Herbstmeister. Den Männern reichte ein 3:1-Derbysieg gegen den TSV Türkenfeld. Die Partie war umkämpft.

Moorenweis - „Heute können sich die Jungs auf dem Weinfest austoben“, meinte Andreas Otter, 2. Abteilungsleiter aus Moorenweis, gutgelaunt. Nach dem glanzlosen 3:1-Derbysieg über Türkenfeld kann die Mannschaft die Herbstmeisterschaft feiern. Die Verfolger aus Unterpfaffenhofen und Weßling haben gepatzt, wodurch der Tabellenführer aus Moorenweis seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Unterpfaffenhofen auf sechs Punkte ausbauen konnte.

Die Elf von Trainer Sebastian Baumert tat sich allerdings gegen den Aufsteiger aus Türkenfeld anfangs schwer. Begünstigt durch ein frühes Tor von Tobias Wuthe (2.) fanden die Platzherren zunächst bei regnerischem Herbstwetter überhaupt nicht ins Spiel. Man besaß zwar mehr Spielanteile, aber ein Tor wollte zunächst nicht gelingen. Erst vier Minuten vor dem Halbzeitpfiff traf Moritz Furtner zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Kampfbetontes Spiel

„Es war ein echtes Derby mit viel Kampf“, stellte Otter fest. Die Qualität der Partie wollte er besser nicht bewerten. Als aber gleich nach dem Wiederanpfiff Sebastian Bonfert das 2:1 für die Hausherren gelang, sei „Moorenweis endlich wach geworden“. Aber erneut mussten die 110 Zuschauer bis zur 91. Minute warten, ehe Johann Dietrich mit einem sehenswerten Freistoß aus 25 Metern alle Zweifel beseitigte, wer den Platz als Sieger verlassen würde.