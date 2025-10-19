Moorenweis feiert Auswärtssieg und bleibt Tabellenführer

Im spannenden Duell beim SV Fuchstal setzt sich Moorenweis mit 5:3 durch und verteidigt die Tabellenführung in der Kreisliga.

Mit dem Ziel, den Platz an der Sonne in der Kreisliga erfolgreich zu verteidigen, reiste die Elf von Moorenweis-Trainer Sebastian Baumert zum SV Fuchstal. Nach einem „wilden Ritt“, wie 2. Abteilungsleiter Andreas Otter meinte, ist das der Baumert-Elf auch gelungen.

Zunächst geriet der TSV durch einen Freistoß mit 0:1 in Rückstand. Mit einem Doppelpack aber hatte Sebastian Bonfert die passende Antwort parat und drehte das Spiel zu Gunsten des Tabellenführers. Doch Fuchstal ließ nicht locker und konnte vom Punkt aus einen Foulelfer zum 2:2 verwandeln.

Noch vor dem Pausenpfiff durfte Moorenweis erneut jubeln, als Louis Pöltl das 3:2 erzielte. Zurück auf dem Platz sorgte Johann Dietrich erstmals für einen Zweitore-Vorsprung, als er in der 49. Minute traf.

Die Gastgeber ließen sich aber nicht abschütteln, und der Torschütze zum 1:0, Michael Boos, brachte Fuchstal erneut nochmals auf 3:4 heran. Endgültig den Deckel drauf machte dann schließlich sechs Minuten vor dem Abpfiff Thomas Maier mit dem Tor zum 5:3-Endstand aus Moorenweiser Sicht.

„Wir haben einen schweres Spiel in Fuchstal erwartet“, resümierte Otter. „Und das wurde es auch. Beide Mannschaften lieferten sich einen harten Kampf. Meine Mannschaft hat Moral gezeigt.“