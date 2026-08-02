Moorenweis dreht ein 0:2 – Siegtor mit der allerletzten Aktion

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Deisenhofen II (weiße Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Moorenweis gewinnt sein erstes Bezirksliga-Heimspiel seit 40 Jahren mit 3:2 gegen Deisenhofen II. Dabei lag man schon 0:2 zurück.

Daheim bleibt der TSV Moorenweis eine Macht. Das bekam am Sonntag auch der FC Deisenhofen II zu spüren. Trotz eines 0:2-Rückstands gab sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert nicht geschlagen. Mit der letzten Aktion der Partie erzielte der eingewechselte Elias Dietrich den 3:2-Siegtreffer. Spieler, Trainer und Auswechselspieler fielen sich jubelnd um den Hals. Schiedsrichter Farras Fathi pfiff die Begegnung danach gar nicht mehr an.

Dabei hatte die erste Bezirksliga-Partie in Moorenweis seit 40 Jahren zunächst alles andere als vielversprechend begonnen. Die Gäste aus Deisenhofen bestimmten das Geschehen und gingen bereits nach neun Minuten durch einen Kopfball von Florian Weber in Führung. Der TSV stand sehr tief und kam anfangs kaum über die Mittellinie. Erst nach der Trinkpause wurde die Baumert-Elf mutiger und erspielte sich mehrere Chancen. Die beste hatte Benedikt Dumhard, dessen Schuss ein Deisenhofener Verteidiger von der Torlinie klärte.

Nach einer Stunde erhöhte Weber per berechtigtem Foulelfmeter auf 2:0. Die zweite Niederlage des Aufsteigers im zweiten Saisonspiel schien sich anzubahnen. Doch dann brandete in der Schreinerei-Sigl-Arena erstmals Jubel auf. Dumhard brachte den TSV mit seinem Anschlusstreffer zurück ins Spiel. Das 1:2 setzte bei den Moorenweisern neue Kräfte frei. Deisenhofen wurde zunehmend in die Defensive gedrängt, ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Gästetor zu. Der Ausgleich lag förmlich in der Luft.

Sieben Minuten vor Schluss traf der eingewechselte Moritz Furtner zum 2:2. Und Moorenweis wollte nun mehr. Mit der letzten Aktion der Partie brachte Dietrich den Ball zum 3:2 im Deisenhofener Tor unter. Danach kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

„Das sind die Momente, für die wir den Fußball lieben“, sagte ein überglücklicher Baumert. Nach der zurückhaltenden Anfangsphase sei seine Mannschaft mutiger geworden und habe sich auch vom 0:2 nicht beeindrucken lassen. „Dass es am Ende sogar ein 3:2 wurde, war in meinen Augen nicht unverdient.“ (Dieter Metzler)