Moorenweis baut Tabellenführung mit 4:0-Sieg in Oberalting aus

Nach einem Platzverweis für Oberalting siegt der Tabellenführer souverän und geht mit sieben Punkten Vorsprung in die Winterpause.

Im Duell der beiden Kreisliga-Spitzenmannschaften behielt der Tabellenführer aus Moorenweis beim ärgsten Verfolger in Oberalting die Oberhand. Auch die Elf von Oberaltings Trainer Manuel Feicht konnte den Moorenweiser Express nicht stoppen.

Vor 100 Zuschauern siegte die Elf von Trainer Sebastian Baumert souverän mit 4:0 Toren und baute am letzten Spieltag vor der Winterpause seinen Vorsprung auf sieben Punkte aus. Entsprechend zufrieden zeigte sich Baumert nach dem Schlusspfiff in Oberalting mit der Leistung seiner Mannschaft.

Lange musste sich der Moorenweiser Anhang allerdings gedulden bis der Tabellenführer in Führung ging. In den ersten 45 Minuten zeigten beide Mannschaften noch viel Respekt voreinander, und mehr als ein Abtasten war nicht zu sehen. Hatte sich die beiden Fan-Lager bereits auf eine torlose erste Halbzeit eingestellt, dann schlug Moorenweis Torjäger Elias Dietrich doch noch zu. „Ein guter Zeitpunkt, so kurz vor der Pause in Führung zu gehen“, meinte Andreas Otter, 2. Abteilungsleiter aus Moorenweis, Andreas Otter.

Und zu einem noch besseren Zeitpunkt baute Moorenweis die knappe Führung aus, nämlich kurz nach dem Wiederanpfiff. Sebastian Bonfert legte in der 51. Minute nach. Eine Minute später erwies Patrick Feicht seiner Elf einen Bärendienst, als er sich mit dem Referee anlegte und die Rote Karte sah. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, berichtete Otter.

Mit einem Spieler mehr auf dem Feld übernahm Moorenweis vollkommen die Kontrolle über das Geschehen. Als dann Johann Dietrich einen Freistoß aus rund 23 Metern zum 3:0 im Oberaltinger Kasten versenkte, war die Begegnung so gut wie entschieden. „Das kann er mit seinem linken Schokoladenfuß“, dokumentierte Otter das Freistoßtor. Erst recht entscheiden war das Spitzenspiel, als fünf Minuten später Bonfert mit seinem zweiten Tor in dieser Begegnung den Vorsprung auf 4:0 ausbaute.

In den letzten 25 Minuten ließen es die Gäste aus Moorenweis etwas ruhiger angehen und verwalteten die deutlichen Vorsprung problemlos bis zum Schlusspfiff.