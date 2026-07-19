Moonhyung Cha verstärkt die Offensive des FC Kray

Moonhyung Cha wechselt zum FC Kray – Foto: FC Kray

Der FC Kray begrüßt mit Moonhyung Cha einen weiteren talentierten Offensivspieler im Kader. Der 18-Jährige wechselt aus der U19 des Ratinger SV nach Kray und wird in der kommenden Saison die Möglichkeit erhalten, sich in der ersten Mannschaft zu präsentieren.

Moon überzeugt mit seiner technischen Stärke, seiner Quirligkeit und seinem guten Gespür für die Halbräume. Mit seiner Spielweise bringt er viel Dynamik ins Offensivspiel und möchte den nächsten Schritt im Seniorenfußball gehen.

Dennis Blasczyk aus der sportlichen Leitung sagt über den Neuzugang: "Moon bringt Eigenschaften mit, die man nicht so leicht verteidigen kann. Er ist mutig am Ball, sucht immer wieder das Eins gegen Eins und hat ein gutes Gefühl für Spielsituationen. Jetzt geht es darum, sich an das Niveau im Seniorenbereich zu gewöhnen und sein Potenzial Schritt für Schritt auszuschöpfen. Wir werden ihn dabei bestmöglich unterstützen."