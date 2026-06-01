Montero Rodriguez trifft zum Abschied

– Foto: TSV Immenhausen

Zum Saisonabschluss musste sich die zweite Mannschaft der TSV Immenhausen beim TSV Carlsdorf mit 1:3 geschlagen geben. Dabei hielten die Grün-Weißen über weite Strecken gut mit und hatten phasenweise sogar mehr Spielanteile. Allerdings fehlten im letzten Drittel die nötige Überzeugung, die entscheidende Präzision im Passspiel sowie die Konsequenz im Torabschluss.

Die Gastgeber gingen bereits in der 14. Minute durch einen Foulelfmeter mit 1:0 in Führung und nahmen diesen Vorsprung mit in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild: Immenhausen war bemüht und kontrollierte zeitweise das Spiel, während Carlsdorf seine Chancen deutlich effizienter nutzte. Bis zur 65. Minute bauten die Gastgeber ihre Führung auf 3:0 aus.

Nur drei Minuten später erhielt auch die TSV Immenhausen einen Strafstoß. Ivan Montero Rodriguez verwandelte sicher zum 3:1-Anschlusstreffer. Für ihn war es zugleich der letzte Treffer im Trikot der Grün-Weißen.

Ein besonderer Moment folgte in der 80. Minute, als Ivan Montero Rodriguez ausgewechselt wurde. Mit großem Applaus, einem Spalier seiner Mitspieler und auch der Carlsdorfer wurde er gebührend verabschiedet. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, insbesondere den fairen Gastgebern.