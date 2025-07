Monteiro über Wechsel: „Ich will meine Stärken voll einbringen“

In der Regionalliga West kam Monteiro für den Bonner SC und Fortuna Düsseldorf II auf über 100 Einsätze, bevor er zuletzt für RW Ahlen in der Oberliga Westfalen aktiv war. Seine große Stärke: hohes Tempo, gepaart mit Wendigkeit und Eins-gegen-Eins-Qualitäten.

Geboren in São Paulo, ist Monteiro ein echter Allrounder: Auf der rechten Seite kann er offensiv wie defensiv nahezu jede Rolle übernehmen – sei es als klassischer Flügelspieler, im rechten Mittelfeld oder als offensiv ausgerichteter Außenverteidiger. Auch Einsätze im Zentrum und auf der Zehn gehören zu seinem Repertoire.

Cheftrainer Kristian Arambasic zeigt sich überzeugt von seinem Neuzugang:

„Luis-Felipe Monteiro passt in unser Profil. Er bringt genau das mit, was wir gesucht haben: Vielseitigkeit, Erfahrung und Lust, bei uns den nächsten Schritt zu machen. Er ist ein kleiner, wendiger Spieler, der – wie Elias Beck – richtig Tempo reinbringt. Das kann in vielen Spielsituationen den Unterschied machen.“