Mont Royal hat‘s in der eigenen Hand

Eine starke Serie nach der Winterpause macht es möglich: Die SG Mont Royal kann am Sonntag ab 14.30 Uhr mit einem Sieg den SV Strimmig noch von Platz zwei verdrängen und am letzten Spieltag mit einem weiteren Dreier im Gastspiel beim Rangelften SV Longkamp eventuell sogar die Vizemeisterschaft fixieren und noch aufsteigen, sofern es denn tatsächlich über die Quotientenregel klappt.

Bis auf das 3:4 gegen Spitzenreiter SSV Ellenz-Poltersdorf, als man in der letzten Minute das entscheidende Gegentor kassierte, standen ausschließlich Siege (acht) zu Buche. „Die Entwicklung ist nachhaltig. Mit dieser extrem jungen Mannschaft und einem guten Mix sind wir defensiv stabiler geworden und machen vorn immer unsere Tore“, berichtet der 35-Jährige, der mit seinem Co-Trainer Thomas Kappel auch in der neuen Saison bei den Vereinigten aus Enkirch, Kröv, Reil, Burg und Pünderich weitermacht. Wermutstropfen ist allerdings die schwere Verletzung von Mittelfeld-Ass Louis Gaudenzi, der sich beim Spiel in Zell (7:1) das Schien- und Wadenbein brach und bis zur Winterpause auszufallen droht. Seinen Part übernehmen aktuell John Stanton und Jannik Obczernitzki.

Röhl weiß, was auf seine Mannschaft am Sonntag im Heimspiel in Enkirch zukommt: „Strimmig ist eine spielstarke Mannschaft, die mit Lois Huschet und Tobias Dohm abschlusssichere Spieler in ihren Reihen hat. Da müssen wir kompakt stehen, früh anlaufen und versuchen, deren Diagonalbälle zu unterbinden.“ Wichtig sei es, kühlen Kopf zu bewahren und nicht so verbissen ins Spiel zu gehen. „Der Druck liegt eher bei Strimmig. Die haben etwas zu verlieren, wir können etwas gewinnen. Die Jungs jedenfalls sind bis in die Haarspitzen motiviert“, betont Röhl. Ob es letztlich zum Aufstieg reicht, will der Trainer (noch) nicht beantworten. „Wir fokussieren uns einzig und allein auf Strimmig am Sonntag. Erst danach schauen wir weiter. Voraussetzung ist aber ein Sieg.“

Neben Gaudenzi steht auch Kapitän Maximilian Filzen aufgrund eines lange geplanten Urlaubs nicht zur Verfügung. Fraglich ist zudem Obczernitzki, der an einer Bänderdehnung am Fuß laboriert. Für die neue Saison, so Röhl, bleibt die Mannschaft so zusammen. Lediglich Lasse Müller (nach Frankfurt) und Joshua Lux (nach Köln) sind berufsbedingt außen vor – der Pass bleibe aber bei der SG. Sportchef Philipp Irmisch führt derzeit die Gespräche über mögliche Neuzugänge: „Es werden nur Spieler geholt, die auch charakterlich zu uns passen.“