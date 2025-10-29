"Monstermäßige Erfahrung": Özbay will sich in Merten nicht verstecken

Unter Flutlicht will der SSV Merten in der MerKur-Arena seine starke Serie fortsetzen und im Titelrennen weiter Druck machen. Drei Siege in Folge haben das Team von Bünyamin Kilic bis auf Platz drei katapultiert – nun soll gegen Frechen 20 der nächste Liga-Dreier folgen. Die Gäste hingegen reisen nach zwei Niederlagen mit angeknackstem Selbstvertrauen an und müssen personell improvisieren. Für Trainer Okan Özbay zählt deshalb vor allem eines: Zusammenhalt und Mentalität.

Merten-Coach Bünyamin Kilic hat klare Vorstellungen für den Abend. „Natürlich würden wir sehr gerne die bisherigen Siege vergolden und zu Hause einen weiteren Sieg gegen Frechen holen“, sagt er. Dass dies kein Selbstläufer werde, sei ihm bewusst: „Aber das ist es gegen keinen Gegner, wie wir bisher schon gespürt haben.“

Der Trainer lobt den kommenden Kontrahenten ausdrücklich: „Frechen besticht seit Jahren über eine gute Harmonie im Verein und in der Mannschaft und holt konstant ihre Punkte, sodass sie sich immer im oberen Drittel befanden.“ Dennoch sieht Kilic seine Elf gerüstet: „Wir möchten ihre Stärken aus dem Spiel nehmen, dabei aber auch nicht vergessen, welche Stärken wir besitzen. Durch unsere flexible Art in dieser Saison sind wir ein Stück weit unberechenbarer geworden – wir wechseln immer wieder auch während des Spiels unsere Formationen.“

Personell entspannt sich die Lage beim Tabellendritten nur leicht: „Das Lazarett hat sich gelichtet. Hamza Salman, Pascal Köpp und Kenny Oelbaum sind wieder einsatzbereit. Bis Freitag ist womöglich auch Max Decke wieder Optionen für den Kader. Shahin Biniaz, Berat Kocatepe und Kenan Akalp fallen weiter aus“, so Kilic, der auch um den erkrankten Bilal El-Morabiti bangt. Das Ziel formuliert er klar: „Wir wollen uns in der Top Fünf festsetzen und Woche für Woche für Spannung sorgen. Dazu müssen wir einen weiteren Sieg einfahren – und dafür wird das Team um Kapitän Jerome Propheter alles geben.“

Özbay: „Wir müssen wieder als Einheit auftreten“

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Hennef fordert Frechens Trainer Okan Özbay eine deutliche Leistungssteigerung. „Im Vergleich zum letzten Spiel muss vieles anders laufen. Es muss spürbar sein, dass wir nebeneinander und füreinander sprinten und Zweikämpfe führen. Das war leider vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Hennef gar nicht der Fall“, erklärt er.

Seine Mannschaft habe unter der Woche die richtigen Lehren gezogen: „Wir waren nicht als Einheit auf dem Platz, was uns eigentlich ausmacht. Das müssen wir und werden wir im kommenden Spiel wieder reinkriegen.“ Auch taktisch habe es Nachholbedarf gegeben: „Natürlich gibt es auch noch inhaltliche Gründe, die nicht so gepasst haben, wo die Umsetzung gehakt hat. Das Spiel ist aufgearbeitet worden. Von daher blicken wir zuversichtlich aufs nächste Spiel.“

"Sergio Ramos der Liga"

Mit großem Respekt spricht Özbay über den Gegner: „Wir wissen, dass der Gegner eine noch höhere Qualität im Kader besitzt als der letzte Gegner. Sie haben mit Jerome Propheter den 'Sergio Ramos der Liga' in ihren Reihen, der monstermäßige Erfahrung und Stabilität reinbringt. Auf den Außenbahnen sind sie offensiv sechsfacht besetzt – sie sind damit die gefährlichste Mannschaft der Liga.“

Trotzdem will Frechen sich nicht verstecken: „In erster Linie gilt es, die Freitagabend-Atmosphäre schon beim Warm-up aufzusaugen und dann den Fußball mit all seinen Facetten zu leben und zu spielen. Das wird die Devise sein.“

Personell muss Özbay allerdings improvisieren: Neben den bekannten Ausfällen von Torhüter Oskar Hill, Mats Vogel, Leon Pingen und Anil Tasdemir sind auch Leon Ruhrig und Alexander Mademann fraglich. Julian Quirk fehlt zudem nach seiner Roten Karte gesperrt. „Personell sieht es also suboptimal aus“, räumt Özbay ein.