Der TSV Dietfurt (rechts) gewann auch das Heimspiel gegen Sinzing und darf weiter auf die Relegation hoffen. – Foto: Bachhuber

Monster-Spannung um Platz 2 – Velburg geht in die Relegation Dietfurt bleibt auf der Überholspur +++ Riedenburg und Painten patzen +++ Undorf nach Nullnummer gerettet +++ Lupburg gewinnt Kellergipfel und schwimmt ans rettende Ufer

In der Kreisliga 2 spitzt sich das Rennen um den Aufstiegs-Relegationsplatz nochmals zu vor dem allerletzten Spieltag. Der TV Riedenburg und die SG Painten leisteten sich Patzer, während der TSV Dietfurt die Gunst der Stunde nutzte – und sich dank des fünften Sieges in Folge zwischen die beiden Teams schob. Im Abstiegskampf rutscht die SG Oberndorf/Matting in die Relegationszone, währen der SV Lupburg auf einen Nicht-Abstiegsplatz klettert. Sicher in die Relegation muss der TV Velburg.



In einem temporeichen Spiel erwischte Steinsberg am Freitagabend einen Blitz-Start und konnte anschließend die knappe Führung verteidigen. In der Schlussphase führte der baldige Bayernliga-Spieler Julian Ziegler mit seinem Treffer die Entscheidung herbei. Die Gäste aus Painten konnten hingegen keinen Stich setzen, kassieren einen herben Rückschlag und fallen auf Platz 4 zurück. Steinsberg verbessert sich als Aufsteiger auf einen tollen fünften Platz.







Eine Nullnummer reichte den Undorfern am Sonntag, um den Klassenerhalt endlich in trockene Tücher zu wickeln. Das Unentschieden in Ponholz ging in Ordnung, wobei für den ASV bei besseren Chancenauswertung auch ein Sieg drin gewesen wäre. Beide Teams trafen je einmal den Pfosten.







Dass es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, machte sich bemerkbar. Eichlberg erwischte einen Top-Start und führte nach wenigen Minuten bereits mit zwei Toren. Anschließend flachte die Partie bis zur Halbzeitpause zusehends ab. Mit dem 0:3 nach 50 Minuten war der Drops frühzeitig gelutscht. So ging es ohne große Spannung dem Ende entgegen. Ein verdienter Auswärtserfolg für die DJK beim Absteiger.







Ein Remis, mit dem beide Teams nicht wirklich zufrieden sein können – Riedenburg patzt im Kampf um Platz 2, bleibt aber Zweiter; auf der anderen Seite rutscht Oberndorf/Matting auf einen Abstiegs-Relegationsplatz ab. Die kampfstarken Hausherren gingen nach einer knappen Viertelstunde in Führung. Lange roch es dann nach einer Überraschung. Eine Viertelstunde vor Schluss fiel jedoch der Ausgleich und beim 1:1 blieb es dann auch.







Den Spielern war die Nervosität anzumerken in diesem Kellergipfel. Nichtsdestotrotz gewann Lupburg verdient, weil es mehr Spielanteile und mehr Torchancen hatte. Aus Sicht der Gäste war dem frühen 1:0 eine klare Abseitsstellung vorausgegangen. Den Lupburgern kann es egal sein: Sie überholen in der Tabelle Oberndorf/Matting und springen auf Nicht-Abstiegsplatz 11. Auf Velburger Seite ist der Gang in die Relegation dagegen nicht mehr abzuwenden.







Nach zuletzt zwei Niederlagen ist der Meister zurück in der Spur. Im Heimspiel gegen Beratzhausen war Töging spielerisch überlegen, lief aber zunächst einem frühen Rückstand hinterher. Mit Toren in der 28. und 74. Minute konnte der SVT der Spiel verdientermaßen drehen und den Dreier an sich reißen.