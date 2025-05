Monsheim klettert nach Kantersieg

„Wir waren mit unseren Mitteln heute chancenlos. Wir konnten nicht an letzte Woche anknüpfen“, bedauerte SG-Spielertrainer Florian Schapfel. Tobias Hess (15.) und Jonas Haas (25.) trafen im ersten Durchgang für die Gäste. In Halbzeit zwei trumpfte Dennis Golmann mit drei Treffern auf (55., 65., 88.). Außerdem war Jonas Kuttruff erfolgreich (85.). „Das war heute ein deutlicher Unterschied. Monsheim war in allen Belangen besser und schneller“, berichtete Schapfel.