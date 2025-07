Monsheim der Favorit, 39 Sommertransfers bei Ataspor Worms

Alzey-Worms. Bei der Frage nach einem Meisterschaftsfavoriten gehen die Meinungen der Trainer in der A-Klasse Alzey-Worms auseinander. Am häufigsten taucht dabei jedoch der Name vom TuS Monsheim auf. Auch interessant: Bei Ataspor Worms wurden 39 Spielertransfers getätigt, bei anderen Vereinen wiederum nur eine handvoll.

Alle Zu- und Abgänge der gesamten Vereine der Liga, dazu die aktuellen Trainer der Clubs sowie deren Saisonziele und Meisterschaftsfavoriten erfahrt Ihr in den beiden Plusartikeln der Allgemeinen Zeitung.

>>> Teil 1

>>> Teil 2