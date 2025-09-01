Monnerich nach Sieg im Topspiel alleine an der Spitze

Was am Wochenende los war

Im Südderby zwischen Beles und Fola legten beide Teams los wie die Feuerwehr und nach nicht einmal einer Viertelstunde stand es bereits 1:1. Doch auch die zweite Führung des FC The Belval war nicht genug, in der Schlussphase drehten die Gäste das Spiel zu ihren Gunsten mit drei Toren binnen einer Viertelstunde, darunter ein Doppelpack von Hennetier.

Da Silva Gomes: „setzten auf hohes Tempo“

Fola-Trainer Henrique Da Silva Gomes zum späten Sieg: „Wir haben versucht unser Spielprinzip beizubehalten und mit fünf Verteidigern zu agieren. Wir setzten auf hohes Tempo, auch in den Zweikämpfen und in der 2.Halbzeit haben wir es mit den Basics geschafft, das Spiel zu gewinnen. Physisch sind wir auf einem Topniveau, dadurch konnten wir Beles unser Spiel am Ende aufzwingen. Doch die Meisterschaft ist sehr ausgeglichen, das sieht man an den vielen engen Spielen. Wir haben eine gute Mannschaft zusammengestellt und ich denke, dass wir in der Lage sein werden, etwas in dieser Saison zu erreichen.“

Im zweiten Südduell des 3.Spieltages stand es bis kurz vor der Schlussphase noch 0:0, dann brach Mohamed in der 70.‘ das Eis und brachte Bettemburg gegen Schifflingen in Führung. Mit zwei weiteren Treffern sicherte sich der Absteiger den vollen Einsatz. Eine 1:0-Pausenführung von einem insgesamt schwachen Mersch drehte Gastgeber Feulen in einen 3:1-Heimsieg. Ein Doppelschlag von Lopez Marta (0:1, 60.‘) und Kapitän Macedo (0:2, 63.‘) war der Grundstein für Walferdingens 2:1-Sieg bei der US Rümelingen.

Trotz zwischenzeitlicher Führung musste sich Aufsteiger Lorentzweiler dem FC Etzella am Ende geschlagen geben und steht immer noch mit leeren Händen da. Das Ostduell zwischen Berburg und dem FC Koeppchen ging mit einem knappen 2:1-Sieg der Hausherren zu Ende, die den knappen Vorsprung trotz zweier Ampelkarten über die Runden brachten und aktuell zu den Top 4 der Liga gehören.

Durch Treffer von Loichot (0:1, 26.‘) und Costa de Sousa (1:2, 54.‘) bei zwischenzeitlichem Ausgleich von Simoes (1:1, 36.‘) setzte sich der FC Monnerich im Spitzenspiel bei Luxembourg City durch und bleibt als einziges Team der Ehrenpromotion auf dem Maximum von neun möglichen Punkten und grüßt alleine von der Tabellenspitze.

Bereits am Samstag ließ sich Wiltz in Steinsel um ein Haar die Butter vom Brot nehmen. In einer insgesamt mäßigen Partie lagen die Gäste zur Pause mit 2:0 in Führung und hatten zudem einen Mann mehr auf dem Feld. Doch nach dem Seitenwechsel kamen die dezimierten Hausherren auf 2:2 zurück, ehe Cavagnera in der Nachspielzeit per Elfmeter doch noch der Wiltzer Siegtreffer gelang (2:3, 90.‘+4).

