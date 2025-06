Monika Weber ist mit 58 Jahren in einem Männer-Spiel aufgelaufen

Auch mit 58 Jahren spielt Monika Weber für die Fußballerinnen des FC Hauingen. Nun hat die Schopfheimerin eine Premiere gefeiert: ein Ligaspiel für die FCH-Männer in der Kreisliga B.

Es ist nicht so, als hätte Monika Weber in ihrem Fußballleben nicht schon einiges erlebt. Die Schopfheimerin, Jahrgang 1966, hat Meisterschaften und Pokalsiege gefeiert, gegen eine Nationalspielerin verteidigt. Am Sonntag kam aber ein neues Kapitel im 42. Jahr ihrer Fußballlaufbahn hinzu.

In der 80. Spielminute wurde Weber beim FC Hauingen II eingewechselt. So weit, so gewöhnlich. Das besondere Detail der Kreisliga-B-Partie gegen TuS Binzen II: Es war ein Männerspiel. Vor dieser Saison hat der südbadische Verband sich einem Pilotprojekt angeschlossen, das gemischtes Spielen erlaubt. Jede Spielerin, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, darf für ein Männerteam auflaufen.