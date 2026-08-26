Monika Preuß erhält HFV-Ehrenamtpreis

Monika Preuß ist für ihr Engagement beim FC Bierstadt ausgezeichnet worden, neben ihr im Bild links HFV-Präsidentin Silke Sinnig. – Foto: KFA Wiesbaden

Wiesbaden. Monika Preuß ist aus dem Vereinsleben des FC 34 Bierstadt kaum wegzudenken. Seit dem 8. Juni 1986 ist sie Mitglied des Vereins und hat den FC in fast vier Jahrzehnten in zahlreichen Funktionen geprägt. Für ihre herausragenden Verdienste um den Fußballsport erhält sie nun den Ehrenamtspreis 2027 des Hessischen Fußball-Verbandes.

Die Laudatio zu Monika Preuß hat uns der Kreisfußballausschuss zukommen lassen, ihr könnt sie hier nachlesen:

Seit dem 8. Juni 1986 bist du Mitglied des FC 34 Bierstadt und hast den Verein in fast vier Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Funktionen mit außergewöhnlichem Engagement geprägt. Ob als stellvertretende Jugendleiterin oder Jugendleiterin, als erste und zweite Kassiererin, als Klassenleiterin der E-Jugend im Fußballkreis Wiesbaden oder heute als Beisitzerin im Vorstand – überall hast du Verantwortung übernommen und den Verein entscheidend mitgestaltet.

es gibt Menschen, ohne die ein Verein kaum vorstellbar wäre. Menschen, die nicht im Mittelpunkt stehen wollen, aber seit vielen Jahren dafür sorgen, dass das Vereinsleben funktioniert. Du bist genauso ein Mensch.

Internationale Fahrten und täglicher Einsatz

Doch dein Engagement lässt sich nicht allein an Ämtern und Funktionen festmachen. Gemeinsam mit deinem Mann hast du internationale Jugendfahrten nach Italien, in die Niederlande und sogar in die USA organisiert und damit vielen jungen Fußballerinnen und Fußballern unvergessliche Erlebnisse ermöglicht.

Bis heute bist du nahezu täglich für den FC Bierstadt im Einsatz. Du koordinierst das Vereinsheim, organisierst Veranstaltungen, unterstützt den Spielbetrieb im Hintergrund und bist Ansprechpartnerin für unzählige große und kleine Aufgaben. Gleichzeitig leitest du die Fußballcamps des Vereins und kümmerst dich als erste Kassiererin des Fördervereins um dessen finanzielle Belange.

Besonders beeindruckend ist dein persönlicher Einsatz für die Gemeinschaft. Woche für Woche kochst du frische Mahlzeiten für 30 bis 50 Personen und hast allein in den vergangenen drei Jahren mehr als 140 Essen für die Aktiven zubereitet. Das ist weit mehr als ein Ehrenamt – das ist gelebte Vereinsgemeinschaft.

Auszeichnung für herausragendes Engagement

Liebe Moni, dein Engagement ist geprägt von Herzblut, Verlässlichkeit, Bescheidenheit und einer außergewöhnlichen Hilfsbereitschaft. Du bist eine tragende Säule des FC 34 Bierstadt und ein Vorbild für das Ehrenamt im Fußball.

Für deine herausragenden Verdienste um den Fußballsport verleiht dir der Hessische Fußball-Verband heute den Ehrenamtspreis 2027. Mit dieser Auszeichnung verbunden sind ein Wochenende im Sporthotel Grünberg mit einem besonderen Spielbesuch sowie die DFB-Ehrenurkunde und die DFB-Armbanduhr als Zeichen des Dankes und der Anerkennung.

Liebe Monika, wir danken dir von Herzen für deinen unermüdlichen Einsatz und gratulieren dir ganz herzlich zu dieser mehr als verdienten Auszeichnung.“