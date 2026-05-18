Monheims Trainer warnt trotz Sieg – „Wir sind noch nicht gerettet"

Der 1. FC Monheim (FCM) gewinnt sein vorletztes Heimspiel dieser Saison der Oberliga gegen den SC St. Tönis verdient mit 2:1. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz liegt somit zwei Spieltage vor Schluss bei vier Punkten. „Wir haben einen wichtigen Sieg geholt, und das war primär das Thema“, sagte Trainer Dennis Ruess nach dem Spiel mit einem Durchschnaufen. „Wir sind nicht gerettet. Wir müssen weiter Gas geben, haben aber alles in der eigenen Hand. Wir rennen nicht hinterher, sondern rennen vorweg. Hätten wir dieses Spiel verloren, hätten wir ganz andere Themen.“
Diesmal schafften es die Monheimer auch, von Beginn an mit der nötigen Intensität ins Spiel zu kommen, wenngleich der SC St. Tönis mit seiner Standardgefahr schon früh hätte in Führung gehen können. „Das ist nicht so einfach zu verteidigen, weil sie mit Maximilian Pohlig und Morten Heffungs zwei Jungs haben mit Gardemaß. Die sind echt gefährlich“, war Ruess gewarnt. Den ersten Standard brachte Pohlig auch direkt aufs Tor, aber Isaak Kang konnte den Versuch von der Linie klären.
Allerdings zeigten sich auch die Monheimer immer wieder gefährlich. Nach acht Minuten hatte David Galonske die erste sehr gute Möglichkeit zur Führung. Er scheiterte allerdings im Eins-gegen-Eins an St.-Tönis-Keeper Tim Schrick. „Den muss er eigentlich machen, aber er hat die falsche Entscheidung getroffen“, ärgerte sich der Trainer. Bei einer Ecke nach 14 Minuten verpasste Aleksandar Bojkovski den Ball nur knapp, eine Minute später scheiterte Talha Demir aus etwa 20 Metern mit dem linken Fuß an Schrick. Nach 21 Minuten war es dann ein Abschluss von Kang, der schon am Torwart vorbei gelaufen war, bei dem die Monheimer den Torschrei auf den Lippen hatten, jedoch klärte Niklas Withofs den Ball auf der Linie.
Die verdiente 1:0-Führung erzielte Galonske dann nach 36 Minuten. Bojkovski hatte einen Luftzweikampf im Mittelfeld für sich entschieden, Kameron Blaise spielte den Ball geistesgegenwärtig in die Tiefe, wo Galonske den Ball mitnahm und erneut alleine auf SC-Keeper Schrick zulief. Diesmal vollendete er den Angriff erfolgreich.
Nach der Pause das gleiche Bild, Monheim behielt die Intensität bei und hätte fünf Minuten nach der Pause einen Foulelfmeter bekommen können. Bojkovski wurde im Strafraum in aussichtsreicher Position gelegt, allerdings ließ Schiedsrichter Jens Laux weiterspielen. „Er hatte da eigentlich gar keinen Grund, sich fallen zu lassen“, haderte Ruess, wollte sich für ein abschließendes Urteil aber die Szene noch einmal im Video anschauen.
Lange ärgern mussten sich die Monheimer aber nicht: Blaise hatte einen zu kurzen gegnerischen Rückpass auf den Torwart erlaufen und musste den Ball nur noch einschieben. Bitter: Nur fünf Minuten später sorgte Kisolo Deo Biskup mit seiner zweiten Gelben Karte für eine etwa 25-minütige Unterzahl. „Da müssen wir uns ein bisschen cleverer anstellen“, meinte Ruess. „Danach hast du gemerkt, dass der Gegner noch wollte, aber wir haben uns gewehrt.“ Der Anschlusstreffer zum 2:1 von Julian Suaterna kam dann aus Sicht der Gäste zu spät. „Es war wichtig, dass wir eine hohe Intensität an den Tag gelegt haben und wir Wege gemacht haben, die weh tun. Wir haben viel mit Geschwindigkeit und Mentalität versucht, das ist uns im letzten Heimspiel massiv abgegangen.“
Wie wichtig dieser Sieg war, zeigte jedoch ein Blick auf die Konkurrenz und die Zweite Bundesliga. Schließlich steht nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf nun auch fest, dass der Tabellen-15. der Oberliga ebenfalls absteigt. Die Lage hat sich für alle im Tabellenkeller befindlichen Teams also noch einmal verschärft. „In dieser Liga ist nichts ruhig und nichts planbar. Du wirst dauerhaft Stress haben, und den haben wir ja auch das ganze Jahr über“, sagte Ruess. Im Vorjahr hatten die Monheimer zum gleichen Zeitpunkt 32 Punkte und hätten damit sogar die Klasse gehalten. „Das ist absoluter Stress. Für uns, aber für alle anderen auch. Du musst einfach gucken, dass du was nachlegst.“
Zumal der Spielplan es eigentlich nicht hätte schlechter meinen können: In zwei Wochen spielt die Ruess-Elf erst beim neuen Tabellenführer VfB 03 Hilden und am letzten Spieltag dann gegen den bisherigen Spitzenreiter Ratingen 04/19.