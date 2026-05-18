Monheims Trainer warnt trotz Sieg – „Wir sind noch nicht gerettet"

Lange ärgern mussten sich die Monheimer aber nicht: Blaise hatte einen zu kurzen gegnerischen Rückpass auf den Torwart erlaufen und musste den Ball nur noch einschieben. Bitter: Nur fünf Minuten später sorgte Kisolo Deo Biskup mit seiner zweiten Gelben Karte für eine etwa 25-minütige Unterzahl. „Da müssen wir uns ein bisschen cleverer anstellen“, meinte Ruess. „Danach hast du gemerkt, dass der Gegner noch wollte, aber wir haben uns gewehrt.“ Der Anschlusstreffer zum 2:1 von Julian Suaterna kam dann aus Sicht der Gäste zu spät. „Es war wichtig, dass wir eine hohe Intensität an den Tag gelegt haben und wir Wege gemacht haben, die weh tun. Wir haben viel mit Geschwindigkeit und Mentalität versucht, das ist uns im letzten Heimspiel massiv abgegangen.“