Monheims Reserve verlängert mit ihrem Trainerteam

Der 1. FC Monheim setzt auf Kontinuität – nicht nur bei seinem Team in der Fußball, sondern auch bei der Reserve, die am Sonntag ab 15.15 Uhr zu Gast beim 1. FC Sport-Ring Solingen ist: Das Trainerteam um Matthias Backhausen mit den beiden Co-Trainern Ufuk Özcelik und Gaetano Carpino hat, zu Beginn unter schwierigen Bedingungen gestartet, den Neustart in der Kreisliga gemeistert.