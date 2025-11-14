Monheimer Flow gegen Essener Heimstärke

Gegen einen Aufsteiger gewann der 1. FC Monheim jüngst mit 3:1, als am vergangenen Sonntag die Holzheimer SG in der Stadt am Rhein zu Gast war. Auch gegen Blau-Weiß Dingden zum Auftakt der Oberligasaison im August siegte der FCM mit 2:1. Lediglich den VfL Jüchen-Garzweiler konnten die Monheimer nicht schlagen, in einem turbulenten Spiel mit Gelb-Roter Karte auf beiden Seiten war es der späte Nackenschlag zum 1:2, der den Monheimern zum Verhängnis wurde.

FCM-Trainer Dennis Ruess und seine Mannschaft treffen zum ersten Mal auf die Mannschaft aus Essen. Mit wem man es zu tun bekommt, ist den Monheimern aber klar. „Das ist schon eine Mannschaft, die konstant in der Lage ist zu punkten. Sie setzen den Plan, den sie als Mannschaft an die Hand gegeben bekommen, als Kollektiv auch konsequent um“, gibt Ruess seine Einschätzung zum kommenden Gegner.

Mit viel Körperlichkeit und auch körperlicher Höhe rechnet der 1. FC Monheim am kommenden Samstag. Dabei besonders im Fokus ist der Schlussmann der Adler, Nils Reiners, mit einer Körpergröße von 2,05 Metern sowie sein Bruder, Offensiv-Spieler Yannick Reiners, der ebenfalls die Zwei-Meter-Marke knackt.

Die Essener stehen derzeit zwar auf Tabellenplatz 16, konnten aber gegen jeden ihrer Gegner mithalten. Am vergangenen Sonntag musste die DJK dann jedoch erstmals eine deutliche Niederlage hinnehmen. Mit 7:1 speiste der SC St. Tönis die Gäste deutlich ab. Für Ruess ein ungewöhnlich hohes Ergebnis für die Adler, dem er in der Vorbereitung auf die Begegnung auch wenig Bedeutung schenkt. Ein Aspekt, mit dem er aber rechnet, ist die Heimstärke der DJK. „Die Mannschaft ist gerade Zuhause sehr präsent. Es ist gefühlt auch immer nochmal was anderes, ob sie Zuhause oder auswärts spielen“, erklärte der FCM-Trainer.

Adler holen ihre Punkte überwiegend daheim

Die Diskrepanz in der Heim- und Auswärtstabelle ist klar zu erkennen. Während die Adler in der Heimtabelle mit elf Punkten auf Rang acht liegen, sind ihnen in der Fremde bislang nur zwei Punkte gelungen – kein anderer Oberligist steht in dieser Hinsicht schlechter da. Vor heimscher Kulisse sicherte man sich unter anderem einen 3:0-Sieg gegen den TSV Meerbusch, ein Remis gegen die Sportfreunde Baumberg und zum Oberliga-Auftakt einen 3:1-Erfolg gegen die SpVg Schonnebeck. Lediglich gegen den KFC Uerdingen konnte man daheim keine Punkte mitnehmen (1:2).

Was das für den FCM am Samstag bedeutet, benennt Ruess klar: „Du musst dich darauf einstellen und eine Robustheit an den Tag legen, musst stabil und aktiv sein. Die Atmosphäre dort ist auch immer gut, da musst dudirekt parat sein und kannst dir keine Zeit zum Reinkommen nehmen. Du musst beim Anpfiff direkt da sein.“ Das gelang dem FCM in den vergangenen Spielen bereits, wobei Ruess besonders die Partie gegen Homberg als insgesamt runde Leistung hervorhebt.

Nach den zwei Siegen in Folge sprach der Trainer von einem „Flow“, in den man gekommen ist und den man auch wieder gegen Frintrop weitertragen möchte. „Es wird in dem Spiel auch wieder drum gehen, was wir die letzten Wochen als Mannschaft versucht haben, auf den Platz zu bringen und was uns auch in den letzten drei Spielen gut gelungen ist“, sagte der FCM-Trainer.

Konkret benennt er wichtige Erfolgsfaktoren aus den letzten Spielen: „Direkt mit Anpfiff den Fuß ins Spiel zu bekommen und unsere Parameter reinzubringen wird wichtig sein. Wie eine gute Intensität mit und im Ball zu haben, gute Höhen zu treffen und auch die Tiefe zu haben.“ Sollten es die Monheimer schaffen diese Dinge am Samstag wieder umzusetzen, steht dem dritten Sieg in Folge laut Ruess nichts mehr im Weg.