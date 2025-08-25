Buchdorfs Richard Eidner (links) läuft ins Leere, Simon Lux entschied das Derby mit dem TSV Monheim für sich. – Foto: Szilvia Izsó

Monheimer entscheiden das Derby für sich Kreisligist startet mit 1:0-Erfolg gegen Buchdorf +++ Aufsteiger Schretzheim präsentiert sich in Torlaune +++ In Reimlingen sehen 450 Fans den Alerheimer Sieg

Zum Auftakt der Kreisliga Nord war Einiges geboten. Herausragend waren die Besucherzahlen in Reimlingen (450 Fans gegen die SG Alerheim) und Mauren (400 Besucher beim 2:2 gegen Donaumünster). Auch die 320 Zuschauer, die den 1:0-Derbysieg gegen den FSV Buchdorf sehen wollten, können sich sehen lassen. Erster Tabellenführer ist der Aufsteiger BC Schretzheim, der die SG Ebermergen/Mündling mit 5:2 bezwang.



Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 320 Im spannenden Derby setzte sich der TSV Monheim mit 1:0 gegen den FSV Buchdorf durch. David Dworschak erzielte in der 28. Minute das entscheidende Tor, als er aus kurzer Distanz ins Netz traf. In der zweiten Halbzeit wurde Nikolai Kastner (FSV) mit einer Zeitstrafe belegt (55.), die gleiche Strafe traf Monheims Lukas Felbinger (TSV) in der 86. Minute.



Schiedsrichter: Manfred Eberhardt (Amerdingen) - Zuschauer: 450 Vor großer Kulisse blieb der FSV Reimlingen beim 1:3 gegen die SG Alerheim in den Startlöchern hängen. Florian Veit brachte die SGA in der 20. Minute in Führung, Jonas Sandmeyer baute in der 32. Minute den Vorsprung aus. Vorjahres-Vize Reimlingen meldete sich kurz vor der Pause zurück, als Matthias Wolf per Kopfball das 1:2 gelang (43.). Doch Alerheim ließ nicht locker, Sebastian Hertle stellte in der 70. Minute den Endstand von 1:3 her.



Schiedsrichter: Clemens Kraus (Altenmünster) - Zuschauer: 75 Der SV Holzkirchen gewann sein erstes Heimspiel mit 2:1 gegen den SV Ehingen/Ortlfingen, lief dabei aber zunächst einem Rückstand. Bastian Stefanovic hatte Ehingen in der 54. Minute nach einer Flanke von Tobias Dennerlöhr in Führung geköpft. Doch die Antwort der Rieser ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später erzielte Andreas Kaiser ebenfalls per Kopfball den Ausgleich, die Flanke dazu kam von Leander Hubel. In der 73. Minute sorgte Philipp Buser für die Entscheidung, als er nach einem Pass von Kaiser das 2:1 erzielte. Ehingens André Perfetto handelte sich in der 78. Minute eine Zeitstrafe ein.



Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 400 Das Auftaktspiel zwischen dem SV Mauren und dem SV Donaumünster-Erlingsh. endete 2:2. Simon Löfflad brachte den SVM in der 27. Minute in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Matthias Pickel, auf 2:0. Doch Donaumünster meldete sich kurz vor der Halbzeit zurück, als Yannik Endres auf Zuspiel von Jürgen Sorg der Anschlusstreffer glückte. In der 51. Minute erzielte Luca Gröbl das 2:2, ebenfalls nach einem Pass von Sorg.



Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 40 Die SSV Dillingen startete mit einem 3:0-Erfolg gegen den TSV Hainsfarth. Alban Nuraj brachte die Dillinger in der 41. Minute mit einem Kopfballtor nach einer Flanke von Lavdim Isufi in Führung. In der zweiten Halbzeit verwandelte Lavdim Isufi einen Elfmeter, den sein Bruder Adonis herausgeholt hatte, und erhöhte damit auf 2:0 (53.). Kurz darauf sah Dominik Riedinger von Dillingen die Gelb-Rote Karte (57.). Doch Hainsfarth konnte die Überzahl nicht nutzen. Adonis Isufi setzte den Schlusspunkt mit dem 3:0 in der 71. Minute, vorbereitet von Alexander Kinder.

Daniel Schaaf jagte den Ball zum Schretzheimer 4:1 in die Maschen. – Foto: Igor Hoffmann



Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 175 Der Aufsteiger BC Schretzheim setzte mit dem 5:2-Erfolg gegen die SG Ebermergen/Mündling gleich mal ein Ausrufezeichen und seckte auch ein frühes Eigentor weg. Gabriel Scharf hatte in der 8. Minute den Ball ins eigene Netz gelenkt. Doch das Kleeblatt ließ sich nicht lange bitten und glich durch Jonas Behringer in der 12. Minute aus. Ab diesem Moment übernahm Schretzheim das Kommando: Martin Schromm und ein weiteres Eigentor, diesmal von Ebermergens Johannes Fritz, sorgten kurz nach der Pause für eine 3:1-Führung. Daniel Schaaf erhöhte auf 4:1 (67.), bevor Dennis Macho für die SG auf 4:2 (77.) verkürzte. Spannung kam trotzdem nicht auf, Schromm setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 5:2 (83.).

Im Auwaldstadion trennten sich der FC Lauingen und der FC Mertingen mit 1:1. Patrick Gaugenrieder nach einer Flanke von Simon Waas brachte in der 20. Minute Mertingen in Führung. Lauingen kämpfte und wurde in der 77. Minute belohnt, als Bernhard Grandel den Ausgleich zum 1:1-Endstand erzielte.

Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 160