Monheim verlängert mit diesen beiden Leistungsträgern

Der 1. FC Monheim hat die ersten beiden Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach gebracht. Wie der Klub über seine sozialen Kanäle mitteilte, bleiben Tim Klefisch und Talha Demir an Bord. „Sie setzen damit ein klares Zeichen“, schreibt der Klub in seiner Mitteilung.
Beide Spieler würden eine besondere Stellung in den Planungen der sportlichen Verantwortlichen einnehmen, schrieb der Verein weiter, „sodass alle handelnden Personen absolut glücklich sind, dass die Jungs auch weiterhin die sportliche Zukunft der Mannschaft auf dem Platz mitgestalten werden.“
Klefisch war im Sommer nach zwei Jahren beim Liga-Konkurrenten Ratingen 04/19 ins Rheinstadion zurückgekehrt und hat sich von Beginn an einen Stammplatz erarbeitet. Seither hat der 27-jährige Mittelfeldspieler noch keine einzige Minute Spielzeit auf dem Platz verpasst. Bei der 1:2-Niederlage gegen den VfL Jüchen-Garzweiler hatte er den frühen Treffer zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung vorbereitet. Er unterschrieb für ein Jahr.
Der damalige Torschütze Demir hat derweil gleich für zwei Jahre bei den Blau-Weißen unterschrieben. Der Offensivspieler hatte jahrelang beim VfB Hilden die Oberliga Niederrhein aufgemischt. Nach einem kurzen Intermezzo beim A-Ligisten FC Bosporus in der ersten Hälfte der Saison 24/25 wechselte er zu Jahresbeginn nach Monheim und erwies sich ebenfalls als Glücksgriff. Nach vier Toren und sechs Assist in 14 Rückrunden-Spielen kommt der 30-Jährige bisher in 13 Spielen auf acht Treffer und zwei Vorlagen. Auch an den drei Siegen zuletzt war Demir maßgeblich beteiligt.
Mit diesem Positiv-Lauf hatte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess zuletzt aus dem Abstiegskampf erst einmal ein wenig befreit und sich bis auf den neunten Rang nach vorne gearbeitet. Am kommenden Wochenende haben die Monheimer spielfrei. Am 30. November geht es dann zum SC St. Tönis.