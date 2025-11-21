Monheim verlängert mit diesen beiden Leistungsträgern

Der damalige Torschütze Demir hat derweil gleich für zwei Jahre bei den Blau-Weißen unterschrieben. Der Offensivspieler hatte jahrelang beim VfB Hilden die Oberliga Niederrhein aufgemischt. Nach einem kurzen Intermezzo beim A-Ligisten FC Bosporus in der ersten Hälfte der Saison 24/25 wechselte er zu Jahresbeginn nach Monheim und erwies sich ebenfalls als Glücksgriff. Nach vier Toren und sechs Assist in 14 Rückrunden-Spielen kommt der 30-Jährige bisher in 13 Spielen auf acht Treffer und zwei Vorlagen. Auch an den drei Siegen zuletzt war Demir maßgeblich beteiligt.

Mit diesem Positiv-Lauf hatte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess zuletzt aus dem Abstiegskampf erst einmal ein wenig befreit und sich bis auf den neunten Rang nach vorne gearbeitet. Am kommenden Wochenende haben die Monheimer spielfrei. Am 30. November geht es dann zum SC St. Tönis.