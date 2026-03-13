Monheim und VfB in hervorragender Form, SSV und Gencler im Titelkampf

In Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid & Solingen, startet der 23. Spieltag mit einem echten Kracher: Der 1. FC Monheim II empfängt den VfB 06 Langenfeld. Außerdem gilt es für das abgeschlagene Trio im Tabellenkeller dicke Bretter zu bohren: SSV Bergisch Born III ist Gast bei Inter Monheim, Ayyildiz Remscheid II muss zu Solingen 03 II, während der 1. FC SR Solingen in Aufderhöhe beim TSV II gastiert.
In Gruppe 2 kämpfen weiterhin die Zweitvertretung des SSV Bergisch Born und Gencler Opladen um die Oberhand im Kampf um den Titel. TG Hilgen ist zu Gast beim SSV – Gencler muss beim SC 08 Radevormwald ran. Außerdem empfängt der SSV Lützenkirchen den SC Ayyildiz Remscheid.
Das ist der Spieltag in den Gruppen 1 und 2 in der Kreisliga A Remscheid & Solingen!
24. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr SSV Born III - SR Solingen
So., 22.03.26 13:00 Uhr SV Solingen II - TSV Solingen II
So., 22.03.26 13:00 Uhr SC Ayyildiz II - Inter Mon.
So., 22.03.26 13:15 Uhr GSV Langenf. - Solingen 03 II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dersimspor - SF Baumberg II
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfB Marathon - HSV Langenf. II
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Langenf. - SC Reusrath II
24. Spieltag
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC 08 R'wald - Türkiyemspor
So., 22.03.26 15:00 Uhr TG Hilgen - BV Bergisch
So., 22.03.26 15:00 Uhr TS Struck - SSV Born II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Gencler O. - SSV Dhünn
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Ayyildiz - Leichlingen
So., 22.03.26 15:00 Uhr Quettingen - Lützenkir.
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Rem-Süd - SV 09/35 W II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Dabringh. TV - Hastener TV
