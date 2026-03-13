 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Monheim und VfB in hervorragender Form, SSV und Gencler im Titelkampf

Kreisliga A, Remscheid & Solingen: In Gruppe 1 treffen mit FC Monheim II und VfB Langenfeld zwei Teams in Bestform aufeinander. In der Parallelgruppe befinden sich SSV Born II und Gencler Opladen im Titelkampf.

Der VfB Langenfeld ist in einer guten Form
Der VfB Langenfeld ist in einer guten Form – Foto: Olaf Moll

In Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid & Solingen, startet der 23. Spieltag mit einem echten Kracher: Der 1. FC Monheim II empfängt den VfB 06 Langenfeld. Außerdem gilt es für das abgeschlagene Trio im Tabellenkeller dicke Bretter zu bohren: SSV Bergisch Born III ist Gast bei Inter Monheim, Ayyildiz Remscheid II muss zu Solingen 03 II, während der 1. FC SR Solingen in Aufderhöhe beim TSV II gastiert.

In Gruppe 2 kämpfen weiterhin die Zweitvertretung des SSV Bergisch Born und Gencler Opladen um die Oberhand im Kampf um den Titel. TG Hilgen ist zu Gast beim SSV – Gencler muss beim SC 08 Radevormwald ran. Außerdem empfängt der SSV Lützenkirchen den SC Ayyildiz Remscheid.

Das ist der Spieltag in den Gruppen 1 und 2 in der Kreisliga A Remscheid & Solingen!

______________

______________

So läuft der 23. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

So., 15.03.2026, 11:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
11:00live

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
13:00live

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
13:00

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
13:00

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
13:00

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
13:00

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
15:30

______________

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr SSV Born III - SR Solingen
So., 22.03.26 13:00 Uhr SV Solingen II - TSV Solingen II
So., 22.03.26 13:00 Uhr SC Ayyildiz II - Inter Mon.
So., 22.03.26 13:15 Uhr GSV Langenf. - Solingen 03 II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dersimspor - SF Baumberg II
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfB Marathon - HSV Langenf. II
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Langenf. - SC Reusrath II

______________

______________

So läuft der 23. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

So., 15.03.2026, 12:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
12:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
15:30live

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
15:15

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
15:30

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
15:00

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
15:15live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
TS Struck
TS StruckTS Struck
15:30

_____________

So geht es weiter

24. Spieltag
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC 08 R'wald - Türkiyemspor
So., 22.03.26 15:00 Uhr TG Hilgen - BV Bergisch
So., 22.03.26 15:00 Uhr TS Struck - SSV Born II
So., 22.03.26 15:00 Uhr Gencler O. - SSV Dhünn
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Ayyildiz - Leichlingen
So., 22.03.26 15:00 Uhr Quettingen - Lützenkir.
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Rem-Süd - SV 09/35 W II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Dabringh. TV - Hastener TV

____

