Monheim und VfB in hervorragender Form, SSV und Gencler im Titelkampf

Der VfB Langenfeld ist in einer guten Form – Foto: Olaf Moll

In Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid & Solingen, startet der 23. Spieltag mit einem echten Kracher: Der 1. FC Monheim II empfängt den VfB 06 Langenfeld. Außerdem gilt es für das abgeschlagene Trio im Tabellenkeller dicke Bretter zu bohren: SSV Bergisch Born III ist Gast bei Inter Monheim, Ayyildiz Remscheid II muss zu Solingen 03 II, während der 1. FC SR Solingen in Aufderhöhe beim TSV II gastiert.

In Gruppe 2 kämpfen weiterhin die Zweitvertretung des SSV Bergisch Born und Gencler Opladen um die Oberhand im Kampf um den Titel. TG Hilgen ist zu Gast beim SSV – Gencler muss beim SC 08 Radevormwald ran. Außerdem empfängt der SSV Lützenkirchen den SC Ayyildiz Remscheid.

Das ist der Spieltag in den Gruppen 1 und 2 in der Kreisliga A Remscheid & Solingen!