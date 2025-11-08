Monheim stoppt Baupläne für Bayer-Fußballcampus

Vergangene Woche haben Fans eine Petition gestartet, um die Pläne des Klubs in Monheim zu unterstützen. Bis Mittwochabend hatten mehr als 12.500 Unterstützer die Petition unterschrieben, darunter auch zahlreicher prominenter Unterstützer, etwa Ex-Bayer-Spieler Kai Havertz, Rudi Völler, Reiner Calmund und René Adler. Eine im März gestartete Petition gegen den Bau des Leistungszentrums hat derzeit rund 2.500 Unterschriften.

Bayer Leverkusen kündigte zuletzt an, an den Bauplänen festhalten zu wollen. „Wir haben keinen Plan B. Wir setzen voll auf Monheim“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes unserer Zeitung. In der kommenden Woche will er Gespräche mit den Ratsparteien führen. „Ohne den Campus werden wir in zehn Jahren nicht mehr um die deutsche Meisterschaft spielen können. Das muss allen bewusst sein.“