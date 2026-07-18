Monheim: Stadt-Derbys der Oberliga im September und März Nachdem der Spielplan für die neue Saison in der Oberliga veröffentlicht ist, steht auch für den 1. FC Monheim und die Sportfreunde Baumberg fest, wann sie wo gegen wen spielen. Die Saison endet Mitte Juni. von Georg Amend · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Monheim kennt wie die Sportfreunde Baumberg nun die Eckdaten des Spielplans. – Foto: IMAGO / DeFodi Images

Der Fußballverband Niederrhein hat am Mittwoch den Spielplan der Oberliga veröffentlicht – die Saison 2026/27 startet am Freitag, 14. August mit einem Heimspiel von Regionalliga-Zwangsabsteiger Fortuna Düsseldorf U23 gegen den TSV Meerbusch ab 19.30 Uhr im Paul-Janes-Stadion.

Einen Tag später haben die Sportfreunde Baumberg ihren Auftakt, auch sie haben am Sportplatz Kielsgraben ein Heimspiel zum Start, ab 16 Uhr ist der SV Sonsbeck der erste Gegner. Den ersten Spieltag beschließt der 1. FC Monheim dann am Sonntag, 16. August ab 15.30 Uhr mit der Partie beim FC Büderich. Eine Woche später hat der FCM sein erstes Heimspiel im Rheinstadion, der SV Blau-Weiß Dingden ist ab 15 Uhr zu Gast. Zeitgleich treten die SFB beim TSV Meerbusch an. Wiederum eine Woche später, am Sonntag, 30. August, kommt mit dem KFC Uerdingen ab 15 Uhr einer der Titelaspiranten nach Baumberg, während die Monheimer beim SC St. Tönis gastieren (15.30 Uhr), der neun Tage vorher in der ersten Runde des DFB-Pokals Bundesligist Eintracht Frankfurt empfangen haben wird.

Wiedersehen der SFB mit Simone Lo Castro Am vierten Spieltag, derzeit terminiert auf Sonntag, 6. September, kommt die Holzheimer SG zum FCM (15 Uhr), während die SFB zum Aufsteiger 1. SpVg. Solingen-Wald 03 fahren (15.30 Uhr), der sich einen durchaus bemerkenswerten Kader zusammengestellt hat – unter anderem, indem er Baumbergs großes Talent Simone Lo Castro verpflichtete. Nachdem die Monheimer nun zweimal in Folge in der Vorbereitung auf die neue Saison die Fortuna-Profis empfangen haben, treten sie am Freitag, 11. September ab 19.30 Uhr bei der U23 der Düsseldorfer an. Zwei Tage später empfangen die Baumberger ab 15 Uhr den VfL Jüchen-Garzweiler. Das erste Stadt-Derby der neuen Saison findet am sechsten Spieltag statt, der FCM hat das erste Heimrecht gegen die SFB am Sonntag, 20. September ab 15 Uhr. Eine Woche später empfangen die Baumberger den Vizemeister der vergangenen Saison, Ratingen 04/19, während die Monheimer beim Aufsteiger SV Scherpenberg gastieren. Am Freitag, 2. Oktober (19.30 Uhr) fahren die SFB zu einem weiteren Titelaspiranten, es geht zu Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV. Der FCM wiederum hat am Sonntag, 4. Oktober den ETB Schwarz-Weiß Essen zu Gast (15 Uhr).