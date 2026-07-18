Monheim: Stadt-Derbys der Oberliga im September und März

Der Fußballverband Niederrhein hat am Mittwoch den Spielplan der Oberliga veröffentlicht – die Saison 2026/27 startet am Freitag, 14. August mit einem Heimspiel von Regionalliga-Zwangsabsteiger Fortuna Düsseldorf U23 gegen den TSV Meerbusch ab 19.30 Uhr im Paul-Janes-Stadion.
Einen Tag später haben die Sportfreunde Baumberg ihren Auftakt, auch sie haben am Sportplatz Kielsgraben ein Heimspiel zum Start, ab 16 Uhr ist der SV Sonsbeck der erste Gegner. Den ersten Spieltag beschließt der 1. FC Monheim dann am Sonntag, 16. August ab 15.30 Uhr mit der Partie beim FC Büderich.
Eine Woche später hat der FCM sein erstes Heimspiel im Rheinstadion, der SV Blau-Weiß Dingden ist ab 15 Uhr zu Gast. Zeitgleich treten die SFB beim TSV Meerbusch an. Wiederum eine Woche später, am Sonntag, 30. August, kommt mit dem KFC Uerdingen ab 15 Uhr einer der Titelaspiranten nach Baumberg, während die Monheimer beim SC St. Tönis gastieren (15.30 Uhr), der neun Tage vorher in der ersten Runde des DFB-Pokals Bundesligist Eintracht Frankfurt empfangen haben wird.
Am vierten Spieltag, derzeit terminiert auf Sonntag, 6. September, kommt die Holzheimer SG zum FCM (15 Uhr), während die SFB zum Aufsteiger 1. SpVg. Solingen-Wald 03 fahren (15.30 Uhr), der sich einen durchaus bemerkenswerten Kader zusammengestellt hat – unter anderem, indem er Baumbergs großes Talent Simone Lo Castro verpflichtete. Nachdem die Monheimer nun zweimal in Folge in der Vorbereitung auf die neue Saison die Fortuna-Profis empfangen haben, treten sie am Freitag, 11. September ab 19.30 Uhr bei der U23 der Düsseldorfer an. Zwei Tage später empfangen die Baumberger ab 15 Uhr den VfL Jüchen-Garzweiler.
Das erste Stadt-Derby der neuen Saison findet am sechsten Spieltag statt, der FCM hat das erste Heimrecht gegen die SFB am Sonntag, 20. September ab 15 Uhr. Eine Woche später empfangen die Baumberger den Vizemeister der vergangenen Saison, Ratingen 04/19, während die Monheimer beim Aufsteiger SV Scherpenberg gastieren. Am Freitag, 2. Oktober (19.30 Uhr) fahren die SFB zu einem weiteren Titelaspiranten, es geht zu Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV. Der FCM wiederum hat am Sonntag, 4. Oktober den ETB Schwarz-Weiß Essen zu Gast (15 Uhr).
Eine Woche später stellt sich die SpVg Schonnebeck in Baumberg vor, die Monheimer reisen zum SV Sonsbeck und empfangen am Sonntag, 18. Oktober den TSV Meerbusch, während die SFB beim FC Büderich antreten. Laut Plan gastiert der FCM am Samstag, 24. Oktober (18 Uhr) in der Krefelder Grotenburg beim KFC Uerdingen, der sich ebenfalls Chancen auf den Titel ausrechnet. Tags darauf kommt Blau-Weiß Dingden nach Baumberg.
Am Sonntag, 8. November empfangen die Monheimer die 1. SpVg. Solingen-Wald, die SFB sind in St. Tönis zu Gast. Der 13. Spieltag bietet an einem Wochenende gleich zwei nominelle Spitzenspiele: Mit der SSVg Velbert gegen Fortunas U23 stehen sich am Freitag, 13. November ab 19.30 Uhr zwei Vorjahres-Regionalligisten gegenüber, tags darauf dürfte die Krefelder Grotenburg voll werden, wenn der Wuppertaler SV ab 16 Uhr beim KFC Uerdingen gastiert. Am Sonntag empfangen derweil die SFB die Holzheimer SG, der FCM gastiert in Jüchen – wie schon beim ersten Pflichtspiel in der ersten Runde des Niederrheinpokals Anfang August.
Nach einer kurzen Pause treten die Sportfreunde am Freitag, 27. November ab 19.30 Uhr bei der U23 von Fortuna Düsseldorf an, der FCM hat die SSVg Velbert zu Gast am Sonntag, 29. November ab 15 Uhr. Bei der wiederum treten die SFB am Freitag, 4. Dezember (19.30 Uhr)an, zwei Tage später empfangen die Monheimer ab 15 Uhr Ratingen 04/19 – mit dieser Paarung hatte die Vorsaison geendet, der FCM sicherte sich mit einem 2:0-Sieg den Klassenerhalt und vermieste den Gästen gleichzeitig den Aufstieg in die Regionalliga, den sie mit einem Sieg sicher gehabt hätten.
Am Freitag, 11. Dezember treten die Monheimer ab 19.30 Uhr beim Wuppertaler SV an, am Sonntag darauf erwarten die SFB ab 14.15 Uhr den SV Scherpenberg. Der letzte Spieltag der Hinrunde und auch das Kalenderjahres führt die Baumberger am Sonntag, 20. Dezember zu ETB Schwarz-Weiß Essen (14.15 Uhr), während die Monheimer die SpVg Schonnebeck empfangen (15 Uhr). Das zweite Stadt-Derby der Saison ist angesetzt für Sonntag, 21. März mit dem Heimspiel der SFB gegen den FCM, der letzte Spieltag steht Mitte Juni an: Am Sonntag, 13. Juni reisen die Monheimer nach Schonnebeck, die Baumberger haben ein Heimspiel gegen ETB Schwarz-Weiß Essen (beide 15 Uhr).