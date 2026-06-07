Monheim schockt ungefährliches Ratingen und hält die Klasse

Der 1. FC Monheim macht gegen geschockte Ratinger den Klassenerhalt perfekt – Foto: Jens Terhardt

Dass viel Druck auf der Partie zwischen dem 1. FC Monheim und Ratingen 04/19 sein würde, war erwartbar. Denn der 1. FC hat einen Sieg dringend nötig, um den Klassenerhalt sicher zu machen und der RSV könnte mit etwas Schützenhilfe aus St. Tönis den Regionalliga-Aufstieg perfekt machen. Ganz so ist es nicht gekommen – so lief das Spiel!

Intensiv waren die ersten Minuten der Partie, in denen sich keine Mannschaft auch nur irgendwas geschenkt hat. Die erste Chance gehörte nach nur fünf Minuten Monheim: Tom Hirsch wurde nach einem leichtfertigen Ballverlust der Ratinger auf weite Flur geschickt, den Marvin Gomoluch allerdings recht entspannt entschärfen konnte. In der 13. Spielminute folgte eine Dreifachchance für Ratingen. In einer Aktion können Umut Yildiz, Guiliano Zimmerling und Ali Hammoud allesamt den Führungstreffer markieren – die Monheimer Abwehr wackelt hier gewaltig, wobei Luca Frenzl Weltklasse hält. Im Anschluss entwickelt sich die Partie zu einer ausgeglichen – bis Ratingen-Kapitän Gianluca Silberbach zum Pechvogel wird. Ein langer Einwurf segelt in den RSV-Strafraum, wo der 31-Jährige unglücklich mit dem Kopf an den Ball kommt und ihn unhaltbar im eigenen Kasten unterbringt. Das 1:0 für die Gastgeber nach einer guten halben Stunde. Und damit war die Mannschaft von Damian Apfeld völlig von der Rolle, obwohl er nach dem Gegentreffer zur Ruhe appelliert. In der 36. Minute ist es dann Emin Safikhanov, der den Schock der Ratinger ausnutzt und aus spitzem Winkel durch die Beine von Marvin Gomoluch zum 2:0 einsetzt. Sichtlich geschockte Ratinger verzogen sich nach dem Halbzeitpfiff meckernd in die Kabine.

Weniger interessante zweite 45 Minuten bringen keine Wende

Vorweg: Ganz so spannend und ruppig wie Durchgang eins, sind die zweiten 45 Minuten nicht geworden. Zu Beginn hat Isaac Kang das 3:0 auf dem Fuß, scheitert aber am Ratinger Schlussmann. Ratingen 04/19 erarbeitete sich immer mehr Spielanteile kommt ab und an auch gefährlich in den Monheimer Strafraum, wird aber nie wirklich zwingend. Und dabei bleibt es auch – die Partie trudelt am Ende nur noch vor sich hin, denn auch die Ratinger Spieler auf dem Feld wussten, dass es heute wohl nicht mehr werden soll.