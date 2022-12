Monheim reichen drei Tore nicht zum Sieg gegen Homberg Oberliga Niederrhein: 1. FC Monheim geht beim VfB Homberg zweimal in Führung und muss sich letztlich mit einem 3:3 begnügen. Defensivmann Tim Kosmala ist zweimal erfolgreich. Trainer Dennis Ruess ist wenig glücklich mit der Gesamtsituation.

Die zweiten 45 Minuten begannen mit einem parierten Freistoß von Lippold aus 22 Metern (52.) und gut zehn Minuten, in denen der FCM in einen Konter nach dem nächsten lief. Der gut aufgelegte Schlussmann Björn Nowicki hielt sein Team aber in der Partie. Schließlich war es erneut Kosmala, der einen langen Ball in seinen Lauf sehenswert zum 3:3 verwertete. Der Defensivmann setzte aus etwa 20 Metern in halbrechter Position zu einem gechippten Ball an, der sich perfekt über den gegnerischen Keeper hinweg ins lange Eck senkte (66.). „Er ist sonst eigentlich eher nicht der Feingeist, aber das war schon extrem sehenswert“, lobt Ruess seinen Kapitän für den technisch anspruchsvollen Treffer. „Danach ging es hin und her mit guten Gelegenheiten für beide Mannschaften.“

Mitten in der spannenden Schlussphase kam Roberto Guirino noch zu seinem Comeback – und bereitete prompt einen Lattentreffer von Lippold aus spitzem Winkel vor (84.). „Was er macht, hat Hand und Fuß, das hat man gleich gesehen“, kommentierte der Trainer den Auftritt des Rückkehrers nach langer Verletzungspause.

Weniger glücklich ist Ruess indes mit der Gesamtsituation. „Wir spielen zu oft unentschieden“, sagt er nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge. „Klar haben wir auch nur eins der letzten sechs Spiele verloren, aber das ist ja nicht unser Anspruch. Mit Blick auf die Tabelle müssen wir jetzt absolut wachsam sein, denn der Abstand nach oben ist ähnlich groß wie der nach unten.“

FCM: Nowicki – Antonaci, Kosmala (82. Guirino), Ali, Gümüs, Lehnert, Galleski (46. Gülcan), Lange (46. Schütz), Spinrath, Lippold, Tekadiomona. Tore: 1:0 Ali (1.), 1:1 Ota (17.), 2:1 Kosmala (18.), 2:2 Asare (21.), 2:3 Touloupis (36./Foulelfmeter), 3:3 Kosmala (66.).