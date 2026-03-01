Monheim gewinnt mit zwölf Toren, Quettingen rückt an Bergisch Born ran

In Gruppe 1 zeigten sich die Top-Teams in Torlaune. In vorderster Linie drückte Tabellenführer 1. FC Monheim II der Zweitvertretung des SC Ayyildiz eine 1:13-Pleite auf. Auch dahinter war keinerlei Zweifel an den Punktgewinnen der 1. Spvg Solingen-Wald II (6:0) und des VfB Marathon Remscheid (8:3). Wesentlich spannender ging es lediglich beim VfB Langenfeld, der sich schlussendlich aber auch mit 1:0 gegen die Sportfreunde Baumberg II behauptete.
In Gruppe 2 hätte der SSV Bergisch Born II für das nächste Ausrufzeichen sorgen können. Die 1:2-Pleite gegen den TuS Quettingen lässt die Spitzengruppe nun aber wieder zusammenrücken, da auch SC Radevormwald seine Aufgabe gegen TS Struck mit 4:1 löste. Spitzenreiter Genclerbirligi Opladen war gar nicht im Einsatz und könnte sich am kommenden Wochenende gegen Türkiyemspor Remscheid etwas absetzen.
22. Spieltag
08.03.26 SSV Bergisch Born III - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
08.03.26 SC Ayyildiz Remscheid II - SC Germania Reusrath II
08.03.26 VfB Marathon Remscheid - TSV Solingen II
08.03.26 Dersimspor Solingen - SV Solingen 08/10 II
08.03.26 1. FC Sport-Ring Solingen - Inter Monheim
08.03.26 GSV Langenfeld - 1. FC Monheim II
22. Spieltag
06.03.26 TuRa Remscheid-Süd - SSV Lützenkirchen
08.03.26 SC Ayyildiz Remscheid - Hastener TV
08.03.26 Genclerbirligi Opladen - Türkiyemspor Remscheid
08.03.26 Dabringhauser TV - SSV Bergisch Born II
08.03.26 TG Hilgen - GSV Langenfeld II
08.03.26 TS Struck - SSV Dhünn
08.03.26 TuS Quettingen - BV Bergisch Neukirchen
08.03.26 SC Leichlingen - SV 09/35 Wermelskirchen II
