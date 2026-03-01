Monheim gewinnt mit zwölf Toren, Quettingen rückt an Bergisch Born ran

Bergisch Born muss einen Rückschlag hinnehmen. – Foto: Andreas Bornewasser

In Gruppe 1 zeigten sich die Top-Teams in Torlaune. In vorderster Linie drückte Tabellenführer 1. FC Monheim II der Zweitvertretung des SC Ayyildiz eine 1:13-Pleite auf. Auch dahinter war keinerlei Zweifel an den Punktgewinnen der 1. Spvg Solingen-Wald II (6:0) und des VfB Marathon Remscheid (8:3). Wesentlich spannender ging es lediglich beim VfB Langenfeld, der sich schlussendlich aber auch mit 1:0 gegen die Sportfreunde Baumberg II behauptete.

In Gruppe 2 hätte der SSV Bergisch Born II für das nächste Ausrufzeichen sorgen können. Die 1:2-Pleite gegen den TuS Quettingen lässt die Spitzengruppe nun aber wieder zusammenrücken, da auch SC Radevormwald seine Aufgabe gegen TS Struck mit 4:1 löste. Spitzenreiter Genclerbirligi Opladen war gar nicht im Einsatz und könnte sich am kommenden Wochenende gegen Türkiyemspor Remscheid etwas absetzen.