 2026-02-20T12:29:42.904Z

Monheim gewinnt mit zwölf Toren, Quettingen rückt an Bergisch Born ran

Kreisliga A Remscheid-Solingen: In Gruppe 2 macht der TuS Quettingen den Aufstiegskampf durch den 2:1-Sieg gegen den SSV Bergisch Born II vielleicht wieder spannend. In Gruppe 1 feierten die Top-Teams reihenweise Kantersiege.

von Markus Becker · Gestern, 23:56 Uhr · 0 Leser
Bergisch Born muss einen Rückschlag hinnehmen.
Bergisch Born muss einen Rückschlag hinnehmen. – Foto: Andreas Bornewasser

In Gruppe 1 zeigten sich die Top-Teams in Torlaune. In vorderster Linie drückte Tabellenführer 1. FC Monheim II der Zweitvertretung des SC Ayyildiz eine 1:13-Pleite auf. Auch dahinter war keinerlei Zweifel an den Punktgewinnen der 1. Spvg Solingen-Wald II (6:0) und des VfB Marathon Remscheid (8:3). Wesentlich spannender ging es lediglich beim VfB Langenfeld, der sich schlussendlich aber auch mit 1:0 gegen die Sportfreunde Baumberg II behauptete.

In Gruppe 2 hätte der SSV Bergisch Born II für das nächste Ausrufzeichen sorgen können. Die 1:2-Pleite gegen den TuS Quettingen lässt die Spitzengruppe nun aber wieder zusammenrücken, da auch SC Radevormwald seine Aufgabe gegen TS Struck mit 4:1 löste. Spitzenreiter Genclerbirligi Opladen war gar nicht im Einsatz und könnte sich am kommenden Wochenende gegen Türkiyemspor Remscheid etwas absetzen.

So läuft der 21. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
0
1
Abpfiff

Gestern, 11:45 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
13
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
6
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
8
3
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
7
1
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
08.03.26 SSV Bergisch Born III - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
08.03.26 SC Ayyildiz Remscheid II - SC Germania Reusrath II
08.03.26 VfB Marathon Remscheid - TSV Solingen II
08.03.26 Dersimspor Solingen - SV Solingen 08/10 II
08.03.26 1. FC Sport-Ring Solingen - Inter Monheim
08.03.26 GSV Langenfeld - 1. FC Monheim II

So läuft der 21. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
3
3
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
1
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
0
12
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
0
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
1
8
Abpfiff

Gestern, 15:15 Uhr
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
TS Struck
TS StruckTS Struck
4
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
7
1
Abpfiff

So geht es weiter

22. Spieltag
06.03.26 TuRa Remscheid-Süd - SSV Lützenkirchen
08.03.26 SC Ayyildiz Remscheid - Hastener TV
08.03.26 Genclerbirligi Opladen - Türkiyemspor Remscheid
08.03.26 Dabringhauser TV - SSV Bergisch Born II
08.03.26 TG Hilgen - GSV Langenfeld II
08.03.26 TS Struck - SSV Dhünn
08.03.26 TuS Quettingen - BV Bergisch Neukirchen
08.03.26 SC Leichlingen - SV 09/35 Wermelskirchen II

