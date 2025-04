Monheim gegen Ratingen: Die Rückkehr der Kapitäne

In der „Herr der Ringe“-Trilogie ist Aragorn, Arathorns Sohn, eine der Schlüsselfiguren im dritten Teil mit dem Titel „Die Rückkehr des Königs“. Ganz so episch dürfte das Aufeinandertreffen in der Oberliga am Donnerstagabend nicht werden, wenn der 1. FC Monheim ab 20 Uhr Ratingen 04/19 zu Gast hat, aber es dürfte die Rückkehr der Kapitäne geben.

Wie wichtig der 31-Jährige für den FCM ist, war aber auch in der wenigen Spielzeit zu sehen. Direkt war da noch mehr Leben im Spiel der vorher schon nicht lethargischen Monheimer zu sehen, den späten Ausgleich konterten sie sogar mit dem Siegtreffer, und Lippold spielte danach klug mit dem Ball und der Uhr. „Tobi ist strategisch extrem wichtig für uns“, sagt dann auch sein Trainer Dennis Ruess. „Er ist unser Kapitän. Er macht Dinge intuitiv richtig, steht gut und ist in seiner Spielsteuerung natürlich eine andere Kategorie als ein junger Bursche.“

Ähnlich klingt es, wenn 04/19-Cheftrainer Peter Radojewski über Spillmann redet: „Phil ist ein Garant dieser Mannschaft. Er muss sich zwar manchmal selber zwingen, dass er mit gewissen Dingen nicht hadert, sondern die Mannschaft überzeugt und mitnimmt. Dafür ist er unser Kapitän. Es ist ganz wichtig für uns, ihn wieder dabei zu haben.“

Noch wichtiger aus Sicht der Ratinger, da in Gianluca Silberbach derjenige Spieler rund drei Wochen ausfallen wird, der Spillmann zuletzt nicht nur als Kapitän, sondern auch in der Innenverteidigung vertrat: „Bei Gianluca ist leider seine frühere Verletzung wieder aufgebrochen. Das ist schade, weil auch er ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Spiel ist“, sagt Radojewski, dem zusätzlich noch mit Fußverletzungen Clinton Asare und Edin Hadzibajramovic in Monheim fehlen werden. „Am liebsten würde ich natürlich zehn Spiele am Stück immer mit der gleichen Truppe spielen, aber es ist halt momentan so, dass uns immer wieder Spieler fehlen, wenn andere gerade zurückkommen. Das betrifft aber fast alle Mannschaften“, weiß Radojewski.

In Monheim entspannt sich die personelle Lage etwas

Beim FCM sieht es da leicht besser aus, die personellen Sorgen, die Ruess einige Wochen begleiteten, werden geringer. „Der Kreis füllt sich gerade wieder“, berichtet der Cheftrainer. „Noah Salau hat wieder erste Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Er ist zwar für Donnerstag keine Option, aber es ist ja etwas anderes, ob er mit der Mannschaft auf Platz steht oder beim Physio liegt. Aleksandar Bojkovski hat auch erste Teile mitgemacht, Tobi Lippold seinen Kurzeinsatz gehabt, genau wie Kai Robin Schneider. Das ist jetzt wichtig, dass wir für die letzten sieben Spiele wieder Breite reinbekommen und in der komfortableren Situation sind, wieder auf Dinge reagieren zu können.“ Weiterhin nicht dabei sind Elias Dian sowie Tom Hirsch und Maurice Röttgen mit Knieverletzungen.

Während es für die achtplatzierten Ratinger um nicht mehr wirklich etwas geht, benötigen die Monheimer auf Rang zwölf mit vier Zählern Vorsprung auf den möglichen Abstiegsrang 15 weitere Punkte. „Wir haben Druck auf dem Kessel, und das ist auch okay“, findet Ruess und ergänzt: „Jede Mannschaft ist letztlich für sich selbst verantwortlich, wie die Saison läuft. Unsere läuft so, dass wir um den Klassenerhalt kämpfen und die Aufgaben nicht mehr oder leichter werden. Wir haben in Meerbusch einen Mini-Schritt getan und würden gerne weitere gehen.“

Bei den Ratingern sieht das anders aus. „Wir gucken, dass wir die Saison, die insgesamt ein bisschen merkwürdig ist, zu Ende kriegen“, sagt Radojewski. „Wir haben noch sieben Spiele, und das sind keine einfachen, weil die gegnerischen Mannschaften ums Überleben kämpfen. Dazu brauchen wir die richtige Einstellung, und die holt man sich eigentlich in der Trainingswoche.“

Die Einschränkung verdeutlich – so richtig überzeugt hat 04/19 seinen Trainer diesbezüglich nicht. Radojewski überlegt bei entsprechenden Nachfragen lange und sagt dann: „Momentan ist es ein bisschen komplizierter. Im Trainingsbetrieb ist es mal hoch motiviert, mal muss einfach mehr Pfeffer rein. Da muss die Mannschaft mehr Lust haben und das auch wollen. Die Gier nach Erfolg fehlt mir manchmal ein bisschen. Aber wir sind auch nicht im freien Fall. Ich würde mir aber wünschen, dass wir nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden jetzt in Monheim mehr investieren, viel mutiger nach vorne spielen, mehr Torvorbereitungen und Abschlüsse haben und dazu hinten sicher stehen. Das wünsche ich mir aber jede Woche.“

Angesprochen auf mögliche Unterschiede in der Motivationslage bei Monheimern im Abstiegskampf zu im Niemandsland der Tabelle dümpelnden Ratingern entgegnet Ruess: „Ich hätte lieber diese Sorgen, dass die Motivationskurve vielleicht eine andere ist. Aber ich kann das bei Ratingen nicht beurteilen. Eigentlich ist es eine Mannschaft, die befreit aufspielen kann, die eine Menge Potenzial hat, aber vielleicht einfach keine Konstanz hineinbekommt. Das ist aber auch nicht immer alles so einfach. Klar ist aber auch: Ratingen kommt in der Oberliga ja nie in irgendwelche Nöte. Diese Sorgenfreiheit hätte ich gerne. 04/19 hat 40 Punkte, hat also auch nicht so viel verkehrt gemacht.“ Im Hinspiel gewann der FCM 1:0 in Ratingen, danach musste 04/19-Trainer Christian Dorda gehen.

Am Donnerstagabend spielt das keine Rolle mehr, da geht es um die Rückkehr der Kapitäne und ihre Wirkung auf die Teams.