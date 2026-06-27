Monheim freut sich: „Das wird Fortuna zum Anfassen“

Die Oberliga-Saison 2025/26 ist gerade erst vorbei, da steht für den 1. FC Monheim schon das Highlight der Vorbereitung auf die neue Spielzeit an: Am Freitag, 3. Juli, 19 Uhr kommt Fortuna Düsseldorf ins Merkur Spielbanken Rheinstadion. Der Namensgeber ist auch Sponsor des Zweitliga-Absteigers, der in einer sehr ähnlich klingenden Spielstätte beheimatet ist – darin liegt die Verbindung begründet. Schon vor der abgelaufenen Saison, die für den FCM am 7. Juni mit einem 2:0-Heimsieg über den Tabellenzweiten Ratingen 04/19 endete, der ihm den Klassenerhalt und dem VfB 03 Hilden den Aufstieg in die Regionalliga bescherte, war Fortuna in der Vorbereitung zu Gast in Monheim.
Karl-Peter Ruess ist 2. Vorsitzender des FCM und Vater des langjährigen Cheftrainers Dennis Ruess. „Fortuna kommt freundlicherweise zum zweiten Mal hintereinander zu uns. Wir hatten das Spiel schon im September in der Länderspielpause ausgemacht – damals war Fortuna noch Zweitligist. Dann ist sie leider abgestiegen. Es ist schade, dass eine Stadt wie Düsseldorf jetzt keinen Zweitligisten mehr hat – eigentlich müsste sie sogar einen Erstligisten haben“, sagt Karl-Peter Ruess.
Ursprünglich hätte das Testspiel auch zu einem etwas späteren Zeitpunkt stattfinden sollen, doch „nach dem Abstieg hat sich Fortuna bei Merkur gemeldet und gefragt, ob man das Spiel vorverlegen könnte. Wir haben zugesagt“, berichtet Ruess, weiß aber auch, dass das für die Mannschaft seines Sohnes nicht so ganz glücklich ist: „Die Jungs haben am Mittwoch vorher das erste Mal Training, kommen Donnerstag noch einmal zusammen, und dann ist Freitag schon das Spiel. Gerade für diejenigen, die bei uns dazugekommen sind, wird es speziell, weil sie kaum Zeit hatten, die anderen kennenzulernen.“
Generell aber gilt in Monheim: „Als Oberligist sind wir froh, gegen solche Traditions- und Profi-Teams spielen zu können. Wir sind aber für einen Drittligisten sicher auch ein Gradmesser, Fortuna wird da bestimmt nicht im Schongang spielen können. Unsere Jungs sollen sich alle gut verkaufen, dass sie nicht zu viele Gegentore bekommen, und die Neuen integrieren. Dieses Spiel ist auf jeden Fall reizvoll für uns alle“, sagt Ruess.
Die Vorbereitungen für das Abendspiel laufen. „Wir haben alles eingetütet“, sagt der 2. Vorsitzende. „Fortuna möchte das Spiel auch wieder streamen, dafür müssen wir noch ein Podest aufbauen. Aber wir wissen ja vom letzten Mal, wie es geht.“ Da hatten die Düsseldorfer 6:0 (2:0) in Monheim gewonnen vor rund 1500 zahlenden Zuschauern plus knapp 300 FCM-Vereinsmitgliedern. Das ist die Maximalkapazität im Rheinstadion, derzeit sind im Vorverkauf erst etwa 800 Tickets abgesetzt.
Da dürfte es nach Ruess‘ Geschmack noch etwas mehr werden: „An dem Freitagabend wird – bei einem Erfolg im Sechzehntelfinale – auch kein WM-Spiel mit deutscher Beteiligung sein“, sagt das Vorstandsmitglied und ergänzt: „Ich hoffe, dass auch nach dem Abstieg noch viele Fortuna im Herzen haben und am Freitag kurzentschlossen zu uns kommen. Die Abendkassen sind ab 17 Uhr geöffnet.“ Und nach dem Spiel soll es noch eine After-Party und eine Autogrammstunde mit den Profis geben. „Das wird Fortuna zum Anfassen“, sagt Ruess. „Sie muss ja nach dem Abstieg auch etwas für ihre Fans tun.“