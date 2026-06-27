Monheim freut sich: „Das wird Fortuna zum Anfassen“

Generell aber gilt in Monheim: „Als Oberligist sind wir froh, gegen solche Traditions- und Profi-Teams spielen zu können. Wir sind aber für einen Drittligisten sicher auch ein Gradmesser, Fortuna wird da bestimmt nicht im Schongang spielen können. Unsere Jungs sollen sich alle gut verkaufen, dass sie nicht zu viele Gegentore bekommen, und die Neuen integrieren. Dieses Spiel ist auf jeden Fall reizvoll für uns alle“, sagt Ruess.

Die Vorbereitungen für das Abendspiel laufen. „Wir haben alles eingetütet“, sagt der 2. Vorsitzende. „Fortuna möchte das Spiel auch wieder streamen, dafür müssen wir noch ein Podest aufbauen. Aber wir wissen ja vom letzten Mal, wie es geht.“ Da hatten die Düsseldorfer 6:0 (2:0) in Monheim gewonnen vor rund 1500 zahlenden Zuschauern plus knapp 300 FCM-Vereinsmitgliedern. Das ist die Maximalkapazität im Rheinstadion, derzeit sind im Vorverkauf erst etwa 800 Tickets abgesetzt.

Abendkassen sind ab 17 Uhr geöffnet