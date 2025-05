Monheim entscheidet Abstiegskampf: Alle Oberliga-Absteiger stehen fest

Am 33. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat der 1. FC Monheim sein wichtiges Heimspiel gegen den VfB Homberg gewonnen. Durch den 3:2 (2:1)-Erfolg hat der Aufsteiger den Klassenerhalt gesichert und den Abstiegskampf in der Oberliga entschieden.

Monheim sichert den Klassenerhalt

Die wichtigste Szene der Partie gab es in der 53. Minute: Joshua Sumbunu trat zum Foulelfmeter an und verwandelte zum 3:1. Diese Zwei-Tore-Führung verteidigte der FCM bis zur Nachspielzeit gegen Homberg, das durch Tobias Lippold und Youssef El Boudihi im ersten Durchgang schon zweimal hinten lag; zwischenzeitlich glich Vahidin Turudija zum 1:1 aus. In der 95. Minute kam Andres Gerardo Gomez Dimas noch zum Anschlusstreffer, dabei blieb es aber auch. Weil der 1. FC Monheim mit 3:2 siegte, ist der Klassenerhalt perfekt und der Abstiegskampf entschieden! Die Sportfreunde Niederwenigern, der SC Union Nettetal, der Mülheimer FC und auch der TVD Velbert steigen in die Landesliga ab. Beim KFC Uerdingen sieht es danach aus, als würde der Regionalliga-Absteiger in der Oberliga antreten, schließlich haben mehrere Parteien Konzept und Sicherheiten beim Insolvenzverwalter eingereicht und abgegeben (nach eigenen Aussagen). Zu hoffen, dass Platz 15 zum Nichtabstiegsplatz wird, wäre aktuell vermessen. 1. FC Monheim – VfB Homberg 3:2

1. FC Monheim: Tayfun Altin, Sebastian Spinrath, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Joshua Sumbunu (89. Louis Polakowicz), Tobias Lippold, Mohamed El Mouhouti (79. David Etiosa Galonske), Youssef El Boudihi, Talha Demir (67. Kameron Joseph Blaise), Merveil Tekadiomona, Aleksandar Bojkovski (90. Gianluca Cserep) - Trainer: Dennis Ruess

VfB Homberg: Luca Alexander Happe, Aaron Addo (46. Andres Gerardo Gomez Dimas), Felix Hohmann, Heni Ben Salah, Henrik Scheibe (87. Milen Manchev), Ryo Iwata, Justin Walker, Kilian Schaar (46. Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro), Vahidin Turudija (90. Til Müller), Sakaki Ota, Luca Thissen (75. Luca Kazelis) - Trainer: Stefan Janßen

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg )

Tore: 1:0 Tobias Lippold (2. Foulelfmeter), 1:1 Vahidin Turudija (6.), 2:1 Youssef El Boudihi (43.), 3:1 Joshua Sumbunu (53. Foulelfmeter), 3:2 Andres Gerardo Gomez Dimas (90.+5 Foulelfmeter) Die weiteren Oberliga-Ergebnisse

Das ist der nächste Spieltag

34. Spieltag

Sa., 31.05.25 16:00 Uhr FC Büderich - Ratingen 04/19

So., 01.06.25 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 01.06.25 15:00 Uhr TVD Velbert - 1. FC Monheim

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - TSV Meerbusch

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SSVg Velbert

So., 01.06.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck

So., 01.06.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Kleve

So., 01.06.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal - VfB 03 Hilden

So., 01.06.25 15:45 Uhr Mülheimer FC 97 - SC St. Tönis 1911/20

