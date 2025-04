Mondorf schielt auf die Spitze - Buisdorf vor Befreiungsschlag?

Fünf Spieltage sind in der Rückrunde mittlerweile in Staffel 2 der Bezirksliga gespielt - so langsam lassen sich aus der Rückrundentabelle klare Trends ablesen. Vor allem der TuS Mondorf sticht mit vier Siegen und einem Remis heraus, aber auch der TuS Buisdorf steht mit neun Punkten sehr gut da - gerade mit Blick darauf, dass sich Buisdorf nach der Hinrunde noch tief im Abstiegskampf befand. Am Sonntag könnte ein Befreiungsschlag gelingen.